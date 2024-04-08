В МИД РФ оценили китайский план по Украине

Полищук: Москва считает китайский план по Украине реалистичным

09 апреля 2024 в 05:22 Размер текста - 17 +

МИД РФ считает ультимативной и тупиковой формулу мира Зеленского Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Китайская инициатива по урегулированию украинского кризиса кажется России более реалистичной. Такое заявление сделал глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Он отметил, что «ультимативная и тупиковая „формула мира“» президента Украины Владимира Зеленского ни к чему его не приведет. «Отмечаем их искреннее стремление способствовать его подлинному и устойчивому урегулированию мирным путем. В отличие от ультимативной и тупиковой „формулы Зеленского“, которая априори не способна привести ни к каким результатам, инициатива Пекина, основанная на китайской мудрости и диалектическом подходе от общего к частному, более реалистична», — рассказал Полищук ТАСС. Он добавил, что в Москве высоко ценят позицию коллег из Китая по украинскому кризису. По мнению Полищука, в Пекине «понимают первопричины, осознают деструктивную роль Запада в его возникновении и эскалации». В 2022 году Зеленский изъявил желание остановить боевые действия с Россией, подписать соответствующий документ и предложил использовать формат зерновой сделки. Однако его вариант «формулы мир», который в последствии поддержал запад, фактически приглашает к геноциду в Новороссии. В феврале 2024 года МИД Китая заявил, что конфликт на Украине должен быть решен при помощи переговоров. Пекин настаивает на политическом урегулировании острых вопросов, на достижении мира и продвижении переговоров, не разжигает огонь и не подливает масла в огонь, а также выступает против продажи летального оружия сторонам конфликта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Китайская инициатива по урегулированию украинского кризиса кажется России более реалистичной. Такое заявление сделал глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Он отметил, что «ультимативная и тупиковая „формула мира“» президента Украины Владимира Зеленского ни к чему его не приведет. «Отмечаем их искреннее стремление способствовать его подлинному и устойчивому урегулированию мирным путем. В отличие от ультимативной и тупиковой „формулы Зеленского“, которая априори не способна привести ни к каким результатам, инициатива Пекина, основанная на китайской мудрости и диалектическом подходе от общего к частному, более реалистична», — рассказал Полищук ТАСС. Он добавил, что в Москве высоко ценят позицию коллег из Китая по украинскому кризису. По мнению Полищука, в Пекине «понимают первопричины, осознают деструктивную роль Запада в его возникновении и эскалации». В 2022 году Зеленский изъявил желание остановить боевые действия с Россией, подписать соответствующий документ и предложил использовать формат зерновой сделки. Однако его вариант «формулы мир», который в последствии поддержал запад, фактически приглашает к геноциду в Новороссии. В феврале 2024 года МИД Китая заявил, что конфликт на Украине должен быть решен при помощи переговоров. Пекин настаивает на политическом урегулировании острых вопросов, на достижении мира и продвижении переговоров, не разжигает огонь и не подливает масла в огонь, а также выступает против продажи летального оружия сторонам конфликта.