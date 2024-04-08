08 апреля 2024

В МИД РФ оценили китайский план по Украине

Полищук: Москва считает китайский план по Украине реалистичным
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МИД РФ считает ультимативной и тупиковой формулу мира Зеленского Фото:

Китайская инициатива по урегулированию украинского кризиса кажется России более реалистичной. Такое заявление сделал глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Он отметил, что «ультимативная и тупиковая „формула мира“» президента Украины Владимира Зеленского ни к чему его не приведет.

«Отмечаем их искреннее стремление способствовать его подлинному и устойчивому урегулированию мирным путем. В отличие от ультимативной и тупиковой „формулы Зеленского“, которая априори не способна привести ни к каким результатам, инициатива Пекина, основанная на китайской мудрости и диалектическом подходе от общего к частному, более реалистична», — рассказал Полищук ТАСС.

Он добавил, что в Москве высоко ценят позицию коллег из Китая по украинскому кризису. По мнению Полищука, в Пекине «понимают первопричины, осознают деструктивную роль Запада в его возникновении и эскалации».

В 2022 году Зеленский изъявил желание остановить боевые действия с Россией, подписать соответствующий документ и предложил использовать формат зерновой сделки. Однако его вариант «формулы мир», который в последствии поддержал запад, фактически приглашает к геноциду в Новороссии.

В феврале 2024 года МИД Китая заявил, что конфликт на Украине должен быть решен при помощи переговоров. Пекин настаивает на политическом урегулировании острых вопросов, на достижении мира и продвижении переговоров, не разжигает огонь и не подливает масла в огонь, а также выступает против продажи летального оружия сторонам конфликта.

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Китайская инициатива по урегулированию украинского кризиса кажется России более реалистичной. Такое заявление сделал глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Он отметил, что «ультимативная и тупиковая „формула мира“» президента Украины Владимира Зеленского ни к чему его не приведет. «Отмечаем их искреннее стремление способствовать его подлинному и устойчивому урегулированию мирным путем. В отличие от ультимативной и тупиковой „формулы Зеленского“, которая априори не способна привести ни к каким результатам, инициатива Пекина, основанная на китайской мудрости и диалектическом подходе от общего к частному, более реалистична», — рассказал Полищук ТАСС. Он добавил, что в Москве высоко ценят позицию коллег из Китая по украинскому кризису. По мнению Полищука, в Пекине «понимают первопричины, осознают деструктивную роль Запада в его возникновении и эскалации». В 2022 году Зеленский изъявил желание остановить боевые действия с Россией, подписать соответствующий документ и предложил использовать формат зерновой сделки. Однако его вариант «формулы мир», который в последствии поддержал запад, фактически приглашает к геноциду в Новороссии. В феврале 2024 года МИД Китая заявил, что конфликт на Украине должен быть решен при помощи переговоров. Пекин настаивает на политическом урегулировании острых вопросов, на достижении мира и продвижении переговоров, не разжигает огонь и не подливает масла в огонь, а также выступает против продажи летального оружия сторонам конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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