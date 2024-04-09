Mash: военкомат вновь попытался призвать Даню Милохина

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Дане Милохину пришла еще одна повестка в армию, но он находится в Таиланде Фото:
новость из сюжета
Призыв — 2024

Российскому блогеру Дане Милохину пришла очередная повестка в военкомат в связи с весенним призывом. Однако блогер сейчас находится за пределами России. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Дане Милохину пришла повестка в армию в связи с весенним призывом», — передает telegram-канал. Отмечается, что сам блогер на данный момент находится в Таиланде. Однако подобная ситуация не мешает сотрудникам военкомата в Красногорске высылать Милохину повестки по последнему месту регистрации — в подмосковный TikTok-хаус.

Первая повестка блогеру пришла в октябре 2023 года на адрес, зарегистрированный в Анапе. Тогда отец молодого человека отказался за нее расписываться.

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Российскому блогеру Дане Милохину пришла очередная повестка в военкомат в связи с весенним призывом. Однако блогер сейчас находится за пределами России. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Дане Милохину пришла повестка в армию в связи с весенним призывом», — передает telegram-канал. Отмечается, что сам блогер на данный момент находится в Таиланде. Однако подобная ситуация не мешает сотрудникам военкомата в Красногорске высылать Милохину повестки по последнему месту регистрации — в подмосковный TikTok-хаус. Первая повестка блогеру пришла в октябре 2023 года на адрес, зарегистрированный в Анапе. Тогда отец молодого человека отказался за нее расписываться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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