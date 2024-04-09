Mash: военкомат вновь попытался призвать Даню Милохина

Российскому блогеру Дане Милохину пришла очередная повестка в военкомат в связи с весенним призывом. Однако блогер сейчас находится за пределами России. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Дане Милохину пришла повестка в армию в связи с весенним призывом», — передает telegram-канал. Отмечается, что сам блогер на данный момент находится в Таиланде. Однако подобная ситуация не мешает сотрудникам военкомата в Красногорске высылать Милохину повестки по последнему месту регистрации — в подмосковный TikTok-хаус.
Первая повестка блогеру пришла в октябре 2023 года на адрес, зарегистрированный в Анапе. Тогда отец молодого человека отказался за нее расписываться.
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