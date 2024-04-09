Россиянам назвали лучшее время для аренды квартиры

Ипотечный брокер Ракута: квартиру выгоднее всего снимать летом и в начале года

09 апреля 2024 в 11:17 Размер текста - 17 +

Летом арендовать квартиры дешевле, пояснил брокер Фото: Илья Московец © URA.RU В России выгоднее всего арендовать квартиру в июне, июле и январе. Об этом рассказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута. «Самыми выгодными с точки зрения аренды месяцами являются начало и середина лета, июнь—июль, и начало года — январь. В эти месяцы происходит определенное затишье на рынке, и есть предложения», — передает слова эксперта « Газета.ру ». Он пояснил, что в другие месяцы стоимость аренды зависит от запросов арендаторов и условий рынка. Также снизить цену при съеме квартиры можно через договоренность с собственником помещения. В 2024 году в мегаполисах аренда квартир вырастет на 10-15% из-за повышенного спроса, отметил Ракута. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае подорожала аренда посуточных квартир и домиков. В апреле 2024 года цена увеличилась на 25% по сравнению с прошлым годом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России выгоднее всего арендовать квартиру в июне, июле и январе. Об этом рассказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута. «Самыми выгодными с точки зрения аренды месяцами являются начало и середина лета, июнь—июль, и начало года — январь. В эти месяцы происходит определенное затишье на рынке, и есть предложения», — передает слова эксперта «Газета.ру». Он пояснил, что в другие месяцы стоимость аренды зависит от запросов арендаторов и условий рынка. Также снизить цену при съеме квартиры можно через договоренность с собственником помещения. В 2024 году в мегаполисах аренда квартир вырастет на 10-15% из-за повышенного спроса, отметил Ракута. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае подорожала аренда посуточных квартир и домиков. В апреле 2024 года цена увеличилась на 25% по сравнению с прошлым годом.