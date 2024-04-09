Россиянам назвали лучшее время для аренды квартиры

В России выгоднее всего арендовать квартиру в июне, июле и январе. Об этом рассказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.
«Самыми выгодными с точки зрения аренды месяцами являются начало и середина лета, июнь—июль, и начало года — январь. В эти месяцы происходит определенное затишье на рынке, и есть предложения», — передает слова эксперта «
Он пояснил, что в другие месяцы стоимость аренды зависит от запросов арендаторов и условий рынка. Также снизить цену при съеме квартиры можно через договоренность с собственником помещения. В 2024 году в мегаполисах аренда квартир вырастет на 10-15% из-за повышенного спроса, отметил Ракута.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае подорожала аренда посуточных квартир и домиков. В апреле 2024 года цена увеличилась на 25% по сравнению с прошлым годом.
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