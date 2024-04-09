Россиянам назвали лучшее время для аренды квартиры

Ипотечный брокер Ракута: квартиру выгоднее всего снимать летом и в начале года
© Служба новостей «URA.RU»
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Место самоубийства бизнесмена Владимира Михеева в Университетском переулке. Екатеринбург, жилой дом, лестничная площадка, подъезд, квартиры
Летом арендовать квартиры дешевле, пояснил брокер Фото:

В России выгоднее всего арендовать квартиру в июне, июле и январе. Об этом рассказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

«Самыми выгодными с точки зрения аренды месяцами являются начало и середина лета, июнь—июль, и начало года — январь. В эти месяцы происходит определенное затишье на рынке, и есть предложения», — передает слова эксперта «Газета.ру».

Он пояснил, что в другие месяцы стоимость аренды зависит от запросов арендаторов и условий рынка. Также снизить цену при съеме квартиры можно через договоренность с собственником помещения. В 2024 году в мегаполисах аренда квартир вырастет на 10-15% из-за повышенного спроса, отметил Ракута.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае подорожала аренда посуточных квартир и домиков. В апреле 2024 года цена увеличилась на 25% по сравнению с прошлым годом.

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В России выгоднее всего арендовать квартиру в июне, июле и январе. Об этом рассказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута. «Самыми выгодными с точки зрения аренды месяцами являются начало и середина лета, июнь—июль, и начало года — январь. В эти месяцы происходит определенное затишье на рынке, и есть предложения», — передает слова эксперта «Газета.ру». Он пояснил, что в другие месяцы стоимость аренды зависит от запросов арендаторов и условий рынка. Также снизить цену при съеме квартиры можно через договоренность с собственником помещения. В 2024 году в мегаполисах аренда квартир вырастет на 10-15% из-за повышенного спроса, отметил Ракута. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае подорожала аренда посуточных квартир и домиков. В апреле 2024 года цена увеличилась на 25% по сравнению с прошлым годом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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