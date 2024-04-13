Токаев отложил на год форум «Астана» из-за наводнения в Казахстане

13 апреля 2024 в 15:08 Размер текста - 17 +

Касым-Жомарт Токаев отметил, что ситуация с паводками в стране критическая Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Казахстане отменили Международный форум «Астана» (AIF), который должен был состояться 13—14 июня, он перенесен на 2025 год. Это связано с масштабными наводнениями в стране, рассказал глава государства Касым-Жомарт Токаев. «В связи с беспрецедентным наводнением в Казахстане и необходимостью экономии финансовых средств для ликвидации последствий масштабных разрушений и оказания помощи гражданам страны принял решение отменить проведение форума Астана 13—14 июня этого года», — написал Токаев в соцсети X. В сообщении попросили участников отнестись с пониманием к ситуации. Форум переносится на 2025 году. Ситуация с паводками сложная не только в России, но и в Казахстане. Власти соседней с РФ страной сбрасывают воду из водохранилищ, чтобы предотвратить затопления. Вода попадает в реку Тобол, из-за чего страдает Курганская область. Подробнее об этом — в материале URA.RU. В некоторых регионах Казахстана, которые граничат с Россией, введен режим ЧС. Токаев назвал паводки крупнейшей природным катаклизмом за последние 80 лет. Форум AIF — это площадка для обсуждения глобальных проблем: энергетическая безопасность, изменение климата и нехватка продовольствия. Он задумывался как платформа для участия высокопоставленных делегатов иностранных правительств, международных организаций, представителей бизнеса и академических кругов, говорится на сайте . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Казахстане отменили Международный форум «Астана» (AIF), который должен был состояться 13—14 июня, он перенесен на 2025 год. Это связано с масштабными наводнениями в стране, рассказал глава государства Касым-Жомарт Токаев. «В связи с беспрецедентным наводнением в Казахстане и необходимостью экономии финансовых средств для ликвидации последствий масштабных разрушений и оказания помощи гражданам страны принял решение отменить проведение форума Астана 13—14 июня этого года», — написал Токаев в соцсети X. В сообщении попросили участников отнестись с пониманием к ситуации. Форум переносится на 2025 году. Ситуация с паводками сложная не только в России, но и в Казахстане. Власти соседней с РФ страной сбрасывают воду из водохранилищ, чтобы предотвратить затопления. Вода попадает в реку Тобол, из-за чего страдает Курганская область. Подробнее об этом — в материале URA.RU. В некоторых регионах Казахстана, которые граничат с Россией, введен режим ЧС. Токаев назвал паводки крупнейшей природным катаклизмом за последние 80 лет. Форум AIF — это площадка для обсуждения глобальных проблем: энергетическая безопасность, изменение климата и нехватка продовольствия. Он задумывался как платформа для участия высокопоставленных делегатов иностранных правительств, международных организаций, представителей бизнеса и академических кругов, говорится на сайте.