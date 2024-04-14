14 апреля 2024

США объявили в ООН о мерах против Ирана после его атаки на Израиль

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Петр Порошенко на заседании Генеральной Ассамблеи ООН 20.02.19 США, порошенко петр, оон, генеральная ассамблея
На ГА ООН США захотели принять меры против Ирана Фото:
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Военный конфликт между Ираном и Израилем

США намерены рассмотреть в ООН дополнительные меры в отношении Ирана в связи с его атакой на Израиль. Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд в ходе заседания Совбеза.

«В ближайшие дни и в консультациях с другими странами-членами США изучат дополнительные меры для привлечения Ирана к ответу здесь в ООН», — сказал Вуд, трансляция заседании была на официальном youtube-канале ООН. Он подчеркнул, что Совбез должен четко осудить действия Ирана и предупредил, что в случае новых агрессивных действий против США или Израиля, Тегеран будет привлечен к ответственности.

Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявил о нанесении ударов по Израилю в отместку за разрушение иранского консульства в Сирии. Атака была осуществлена с использованием значительного количества ракет и беспилотников, в том числе беспилотников-камикадзе Shahed.

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США намерены рассмотреть в ООН дополнительные меры в отношении Ирана в связи с его атакой на Израиль. Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд в ходе заседания Совбеза. «В ближайшие дни и в консультациях с другими странами-членами США изучат дополнительные меры для привлечения Ирана к ответу здесь в ООН», — сказал Вуд, трансляция заседании была на официальном youtube-канале ООН. Он подчеркнул, что Совбез должен четко осудить действия Ирана и предупредил, что в случае новых агрессивных действий против США или Израиля, Тегеран будет привлечен к ответственности. Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявил о нанесении ударов по Израилю в отместку за разрушение иранского консульства в Сирии. Атака была осуществлена с использованием значительного количества ракет и беспилотников, в том числе беспилотников-камикадзе Shahed.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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