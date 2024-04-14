США объявили в ООН о мерах против Ирана после его атаки на Израиль

15 апреля 2024 в 01:47 Размер текста - 17 +

На ГА ООН США захотели принять меры против Ирана Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем США намерены рассмотреть в ООН дополнительные меры в отношении Ирана в связи с его атакой на Израиль. Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд в ходе заседания Совбеза. «В ближайшие дни и в консультациях с другими странами-членами США изучат дополнительные меры для привлечения Ирана к ответу здесь в ООН», — сказал Вуд, трансляция заседании была на официальном youtube-канале ООН. Он подчеркнул, что Совбез должен четко осудить действия Ирана и предупредил, что в случае новых агрессивных действий против США или Израиля, Тегеран будет привлечен к ответственности. Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявил о нанесении ударов по Израилю в отместку за разрушение иранского консульства в Сирии. Атака была осуществлена с использованием значительного количества ракет и беспилотников, в том числе беспилотников-камикадзе Shahed. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США намерены рассмотреть в ООН дополнительные меры в отношении Ирана в связи с его атакой на Израиль. Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд в ходе заседания Совбеза. «В ближайшие дни и в консультациях с другими странами-членами США изучат дополнительные меры для привлечения Ирана к ответу здесь в ООН», — сказал Вуд, трансляция заседании была на официальном youtube-канале ООН. Он подчеркнул, что Совбез должен четко осудить действия Ирана и предупредил, что в случае новых агрессивных действий против США или Израиля, Тегеран будет привлечен к ответственности. Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявил о нанесении ударов по Израилю в отместку за разрушение иранского консульства в Сирии. Атака была осуществлена с использованием значительного количества ракет и беспилотников, в том числе беспилотников-камикадзе Shahed.