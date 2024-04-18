В мире Европа Песков раскритиковал Францию из-за ареста российского имущества Песков: Франция нарушает законы, посягая на имущество россиян 18 апреля 2024 в 15:03 Размер текста - 17 + Франция априори нарушает законодательство, подчеркнул Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил с критикой Франции, где арестовали имущество российского бизнесмена. В Кремле подчеркнули, что таким образом французские власти нарушают закон. «Никак не можем прокомментировать вопросы, связанные с частной собственностью россиян. Не наша прерогатива. Любое посягательство на имущество — априори незаконно. Французские власти таким образом подрывают основу данной системы», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее во Франции арестовали имущество россиянина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил с критикой Франции, где арестовали имущество российского бизнесмена. В Кремле подчеркнули, что таким образом французские власти нарушают закон. «Никак не можем прокомментировать вопросы, связанные с частной собственностью россиян. Не наша прерогатива. Любое посягательство на имущество — априори незаконно. Французские власти таким образом подрывают основу данной системы», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее во Франции арестовали имущество россиянина. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям