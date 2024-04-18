Песков раскритиковал Францию из-за ареста российского имущества

Франция априори нарушает законодательство, подчеркнул Дмитрий Песков
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил с критикой Франции, где арестовали имущество российского бизнесмена. В Кремле подчеркнули, что таким образом французские власти нарушают закон.
«Никак не можем прокомментировать вопросы, связанные с частной собственностью россиян. Не наша прерогатива. Любое посягательство на имущество — априори незаконно. Французские власти таким образом подрывают основу данной системы», — подчеркнул Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее во Франции арестовали имущество россиянина.
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