Песков рассказал, все ли идет по плану в спецоперации

Песков заявил, что участие Запада сказывается на ведении Россией спецоперации
Участие Запада в конфликте на Украине сказывается на ведении Россией спецоперации. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Поскольку коллективный Запад, который де-факто является стороной в этом конфликте, постоянно расширяет свои модальности участия в этом конфликте, это не может не сказываться на нюансах СВО», — заявил Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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