Политика Песков рассказал, все ли идет по плану в спецоперации Песков: участие Запада сказывается на нюансах СВО 19 апреля 2024 в 15:01 Размер текста - 17 + Песков заявил, что участие Запада сказывается на ведении Россией спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU Участие Запада в конфликте на Украине сказывается на ведении Россией спецоперации. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Поскольку коллективный Запад, который де-факто является стороной в этом конфликте, постоянно расширяет свои модальности участия в этом конфликте, это не может не сказываться на нюансах СВО», — заявил Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Участие Запада в конфликте на Украине сказывается на ведении Россией спецоперации. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Поскольку коллективный Запад, который де-факто является стороной в этом конфликте, постоянно расширяет свои модальности участия в этом конфликте, это не может не сказываться на нюансах СВО», — заявил Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям