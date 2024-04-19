Песков рассказал, все ли идет по плану в спецоперации

Песков: участие Запада сказывается на нюансах СВО
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что участие Запада сказывается на ведении Россией спецоперации Фото:

Участие Запада в конфликте на Украине сказывается на ведении Россией спецоперации. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Поскольку коллективный Запад, который де-факто является стороной в этом конфликте, постоянно расширяет свои модальности участия в этом конфликте, это не может не сказываться на нюансах СВО», — заявил Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Участие Запада в конфликте на Украине сказывается на ведении Россией спецоперации. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Поскольку коллективный Запад, который де-факто является стороной в этом конфликте, постоянно расширяет свои модальности участия в этом конфликте, это не может не сказываться на нюансах СВО», — заявил Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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