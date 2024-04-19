Аэропорт Владикавказа экстренно закрыли на ремонт после удара молнии

Одноименный аэропорт Владикавказа (Северная Осетия) закрылся на ремонт после удара молнии вечером 19 апреля. На взлетно-посадочной полосе появилась яма, рассказал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт Владикавказ (Беслан, код ICAO — URMO) в Республике Северная Осетия вечером в пятницу, 19 апреля, закрылся на кратковременный ремонт покрытия искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП) — после удара молнии образовалась яма», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что для оперативного ремонта в аэропорту есть все необходимые материалы.
По его словам, после ремонта специалисты аэродромной службы должны будут оценивать качество покрытия и возобновлять полеты. Из-за закрытия аэропорта на запасной аэродром в Минеральных Водах остановятся два рейса из Сочи и Москвы.
Бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов рассказал, что самая распространенная проблема самолетов — попадание молнии в датчики, передает «Национальная служба новостей». По его словам, из-за удара может сгореть целая группа предохранителей, и самолет до ремонта эксплуатировать будет нельзя.
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