19 апреля 2024

Аэропорт Владикавказа экстренно закрыли на ремонт после удара молнии

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Международный аэропорт «Кольцово». Екатеринбург, взлетная полоса, пассажирский самолет, самолет, авиаперевозки, авиаперелет, авиасообщение
Для оперативного ремонта полосы есть все необходимые материалы (архивное фото) Фото:

Одноименный аэропорт Владикавказа (Северная Осетия) закрылся на ремонт после удара молнии вечером 19 апреля. На взлетно-посадочной полосе появилась яма, рассказал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Владикавказ (Беслан, код ICAO — URMO) в Республике Северная Осетия вечером в пятницу, 19 апреля, закрылся на кратковременный ремонт покрытия искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП) — после удара молнии образовалась яма», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что для оперативного ремонта в аэропорту есть все необходимые материалы.

По его словам, после ремонта специалисты аэродромной службы должны будут оценивать качество покрытия и возобновлять полеты. Из-за закрытия аэропорта на запасной аэродром в Минеральных Водах остановятся два рейса из Сочи и Москвы.

Бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов рассказал, что самая распространенная проблема самолетов — попадание молнии в датчики, передает «Национальная служба новостей». По его словам, из-за удара может сгореть целая группа предохранителей, и самолет до ремонта эксплуатировать будет нельзя.

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Одноименный аэропорт Владикавказа (Северная Осетия) закрылся на ремонт после удара молнии вечером 19 апреля. На взлетно-посадочной полосе появилась яма, рассказал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. «Аэропорт Владикавказ (Беслан, код ICAO — URMO) в Республике Северная Осетия вечером в пятницу, 19 апреля, закрылся на кратковременный ремонт покрытия искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП) — после удара молнии образовалась яма», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что для оперативного ремонта в аэропорту есть все необходимые материалы. По его словам, после ремонта специалисты аэродромной службы должны будут оценивать качество покрытия и возобновлять полеты. Из-за закрытия аэропорта на запасной аэродром в Минеральных Водах остановятся два рейса из Сочи и Москвы. Бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов рассказал, что самая распространенная проблема самолетов — попадание молнии в датчики, передает «Национальная служба новостей». По его словам, из-за удара может сгореть целая группа предохранителей, и самолет до ремонта эксплуатировать будет нельзя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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