Аэропорт Владикавказа экстренно закрыли на ремонт после удара молнии

20 апреля 2024 в 01:19 Размер текста - 17 +

Для оперативного ремонта полосы есть все необходимые материалы (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Одноименный аэропорт Владикавказа (Северная Осетия) закрылся на ремонт после удара молнии вечером 19 апреля. На взлетно-посадочной полосе появилась яма, рассказал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. «Аэропорт Владикавказ (Беслан, код ICAO — URMO) в Республике Северная Осетия вечером в пятницу, 19 апреля, закрылся на кратковременный ремонт покрытия искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП) — после удара молнии образовалась яма», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что для оперативного ремонта в аэропорту есть все необходимые материалы. По его словам, после ремонта специалисты аэродромной службы должны будут оценивать качество покрытия и возобновлять полеты. Из-за закрытия аэропорта на запасной аэродром в Минеральных Водах остановятся два рейса из Сочи и Москвы. Бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов рассказал, что самая распространенная проблема самолетов — попадание молнии в датчики, передает «Национальная служба новостей». По его словам, из-за удара может сгореть целая группа предохранителей, и самолет до ремонта эксплуатировать будет нельзя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Одноименный аэропорт Владикавказа (Северная Осетия) закрылся на ремонт после удара молнии вечером 19 апреля. На взлетно-посадочной полосе появилась яма, рассказал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. «Аэропорт Владикавказ (Беслан, код ICAO — URMO) в Республике Северная Осетия вечером в пятницу, 19 апреля, закрылся на кратковременный ремонт покрытия искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП) — после удара молнии образовалась яма», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что для оперативного ремонта в аэропорту есть все необходимые материалы. По его словам, после ремонта специалисты аэродромной службы должны будут оценивать качество покрытия и возобновлять полеты. Из-за закрытия аэропорта на запасной аэродром в Минеральных Водах остановятся два рейса из Сочи и Москвы. Бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов рассказал, что самая распространенная проблема самолетов — попадание молнии в датчики, передает «Национальная служба новостей». По его словам, из-за удара может сгореть целая группа предохранителей, и самолет до ремонта эксплуатировать будет нельзя.