22 апреля 2024

Путин заявил, что хотел бы снова стать студентом и поехать строить БАМ

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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир, топ
Путин сообщил, что хотел бы вернуться в студенческие времена и поехать строить БАМ Фото:

Президент РФ Владимир Путин заявил, что хотел бы снова вернуться во времена студенчества. Такой ответ он дал на вопрос Виктории Ушаковой, которая напомнила главе России о том, что когда-то он состоял в студенческом отряде «Фемида» и уточнила у него, поехал ли бы он строить Байкало-Амурскую магистраль (БАМ).

«Мне бы очень хотелось быть студентом», — заявил Путин на встрече с ветеранами-строителями и работниками БАМ. Прямая трансляция проходила на телеканале «Россия-24». Также российский президент отметил, что поехал бы строить БАМ, особенно после того, что он узнал о магистрали.

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что хотел бы снова вернуться во времена студенчества. Такой ответ он дал на вопрос Виктории Ушаковой, которая напомнила главе России о том, что когда-то он состоял в студенческом отряде «Фемида» и уточнила у него, поехал ли бы он строить Байкало-Амурскую магистраль (БАМ). «Мне бы очень хотелось быть студентом», — заявил Путин на встрече с ветеранами-строителями и работниками БАМ. Прямая трансляция проходила на телеканале «Россия-24». Также российский президент отметил, что поехал бы строить БАМ, особенно после того, что он узнал о магистрали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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