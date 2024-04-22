Путин заявил, что хотел бы снова стать студентом и поехать строить БАМ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что хотел бы снова вернуться во времена студенчества. Такой ответ он дал на вопрос Виктории Ушаковой, которая напомнила главе России о том, что когда-то он состоял в студенческом отряде «Фемида» и уточнила у него, поехал ли бы он строить Байкало-Амурскую магистраль (БАМ).
«Мне бы очень хотелось быть студентом», — заявил Путин на встрече с ветеранами-строителями и работниками БАМ. Прямая трансляция проходила на телеканале «Россия-24». Также российский президент отметил, что поехал бы строить БАМ, особенно после того, что он узнал о магистрали.
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