Путин заявил, что хотел бы снова стать студентом и поехать строить БАМ

22 апреля 2024 в 22:51 Размер текста - 17 +

Путин сообщил, что хотел бы вернуться в студенческие времена и поехать строить БАМ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин заявил, что хотел бы снова вернуться во времена студенчества. Такой ответ он дал на вопрос Виктории Ушаковой, которая напомнила главе России о том, что когда-то он состоял в студенческом отряде «Фемида» и уточнила у него, поехал ли бы он строить Байкало-Амурскую магистраль (БАМ). «Мне бы очень хотелось быть студентом», — заявил Путин на встрече с ветеранами-строителями и работниками БАМ. Прямая трансляция проходила на телеканале «Россия-24». Также российский президент отметил, что поехал бы строить БАМ, особенно после того, что он узнал о магистрали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин заявил, что хотел бы снова вернуться во времена студенчества. Такой ответ он дал на вопрос Виктории Ушаковой, которая напомнила главе России о том, что когда-то он состоял в студенческом отряде «Фемида» и уточнила у него, поехал ли бы он строить Байкало-Амурскую магистраль (БАМ). «Мне бы очень хотелось быть студентом», — заявил Путин на встрече с ветеранами-строителями и работниками БАМ. Прямая трансляция проходила на телеканале «Россия-24». Также российский президент отметил, что поехал бы строить БАМ, особенно после того, что он узнал о магистрали.