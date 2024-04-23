Стало известно, сколько Anna Asti зарабатывает на сольных концертах

«Звездач»: Anna Asti заработает 25 млн рублей на грядущем концерте в Петербурге

23 апреля 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Anna Asti получит более 25 миллионов рублей при полной посадке на концерте в Петербурге, пишет «Звездач» Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Российская певица Anna Asti (при рождении Анна Дзюба) намерена получить более 25 миллионов рублей за сольный концерт в Петербурге. Минимальная цена билета на грядущем мероприятии составляет 55 тысяч рублей, пишет telegram-канал «Звездач». «Anna Asti заработает на сольном концерте более 25 миллионов рублей. Царица отечественного шоу-бизнеса уже вовсю выступает после длительной реабилитации. В июне у Ани состоится сольный концерт в Санкт-Петербурге, за который она хочет получить неплохие деньги», — передают авторы telegram-канала. Уточняется, что минимальная стоимость билета на будущем концерте составляет 55 тысяч рублей, а максимальная 150 тысяч. При этом, несмотря на то, что зал будет небольшим, при полной посадке артистка сможет получить 25 миллионов и 130 тысяч рублей. Ранее Anna Asti приостановила концертную деятельность в середине марта. Причиной стали боли в ноге, напоминает телеканал 360. Однако в начале апреля певица объявила о возвращении на сцену, сообщив о туре по стране. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская певица Anna Asti (при рождении Анна Дзюба) намерена получить более 25 миллионов рублей за сольный концерт в Петербурге. Минимальная цена билета на грядущем мероприятии составляет 55 тысяч рублей, пишет telegram-канал «Звездач». «Anna Asti заработает на сольном концерте более 25 миллионов рублей. Царица отечественного шоу-бизнеса уже вовсю выступает после длительной реабилитации. В июне у Ани состоится сольный концерт в Санкт-Петербурге, за который она хочет получить неплохие деньги», — передают авторы telegram-канала. Уточняется, что минимальная стоимость билета на будущем концерте составляет 55 тысяч рублей, а максимальная 150 тысяч. При этом, несмотря на то, что зал будет небольшим, при полной посадке артистка сможет получить 25 миллионов и 130 тысяч рублей. Ранее Anna Asti приостановила концертную деятельность в середине марта. Причиной стали боли в ноге, напоминает телеканал 360. Однако в начале апреля певица объявила о возвращении на сцену, сообщив о туре по стране.