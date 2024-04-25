В России резко выросли продажи ботокса и его аналогов

25 апреля 2024 в 06:21 Размер текста - 17 +

Препараты группы ботулотоксинов широко применяются в косметологии Фото: Размик Закарян © URA.RU В России отмечен рост продажи ботокса и его аналогов на 123% в этом году в сравнении с прошлым годом. По данным аналитической компании DSM Group, за I квартал этого года фирма заработали 104,4 млн рублей от продажи 11 557 упаковок препаратов группы ботулотоксинов. Их широко применяют в косметологии, вкалывая в лицо для разглаживания мимических морщин. «Российские аптеки за I квартал 2024 г. заработали 104,4 млн руб. от продажи 11 557 упаковок препаратов группы ботулотоксинов. Этот показатель оказался на 123% выше отметки аналогичного периода 2023 года», — говорится в отчете компании. Данные предоставили «Ведомости». Спрос продаж этого препарата через аптеки также растет. В 2023 году аптечные продажи таких препаратов увеличились на 60,5% до 39 535 упаковок, в денежном выражении реализация поднялась на 35,2% до 357,8 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России отмечен рост продажи ботокса и его аналогов на 123% в этом году в сравнении с прошлым годом. По данным аналитической компании DSM Group, за I квартал этого года фирма заработали 104,4 млн рублей от продажи 11 557 упаковок препаратов группы ботулотоксинов. Их широко применяют в косметологии, вкалывая в лицо для разглаживания мимических морщин. «Российские аптеки за I квартал 2024 г. заработали 104,4 млн руб. от продажи 11 557 упаковок препаратов группы ботулотоксинов. Этот показатель оказался на 123% выше отметки аналогичного периода 2023 года», — говорится в отчете компании. Данные предоставили «Ведомости». Спрос продаж этого препарата через аптеки также растет. В 2023 году аптечные продажи таких препаратов увеличились на 60,5% до 39 535 упаковок, в денежном выражении реализация поднялась на 35,2% до 357,8 млн рублей.