В России резко выросли продажи ботокса и его аналогов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Врач косметолог-инъекционист Гюльнара Фимочкина. Екатеринбург, косметология, инъекция
Препараты группы ботулотоксинов широко применяются в косметологии Фото:

В России отмечен рост продажи ботокса и его аналогов на 123% в этом году в сравнении с прошлым годом. По данным аналитической компании DSM Group, за I квартал этого года фирма заработали 104,4 млн рублей от продажи 11 557 упаковок препаратов группы ботулотоксинов. Их широко применяют в косметологии, вкалывая в лицо для разглаживания мимических морщин.

«Российские аптеки за I квартал 2024 г. заработали 104,4 млн руб. от продажи 11 557 упаковок препаратов группы ботулотоксинов. Этот показатель оказался на 123% выше отметки аналогичного периода 2023 года», — говорится в отчете компании. Данные предоставили «Ведомости».

Спрос продаж этого препарата через аптеки также растет. В 2023 году аптечные продажи таких препаратов увеличились на 60,5% до 39 535 упаковок, в денежном выражении реализация поднялась на 35,2% до 357,8 млн рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России отмечен рост продажи ботокса и его аналогов на 123% в этом году в сравнении с прошлым годом. По данным аналитической компании DSM Group, за I квартал этого года фирма заработали 104,4 млн рублей от продажи 11 557 упаковок препаратов группы ботулотоксинов. Их широко применяют в косметологии, вкалывая в лицо для разглаживания мимических морщин. «Российские аптеки за I квартал 2024 г. заработали 104,4 млн руб. от продажи 11 557 упаковок препаратов группы ботулотоксинов. Этот показатель оказался на 123% выше отметки аналогичного периода 2023 года», — говорится в отчете компании. Данные предоставили «Ведомости». Спрос продаж этого препарата через аптеки также растет. В 2023 году аптечные продажи таких препаратов увеличились на 60,5% до 39 535 упаковок, в денежном выражении реализация поднялась на 35,2% до 357,8 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...