В России резко выросли продажи ботокса и его аналогов

В России отмечен рост продажи ботокса и его аналогов на 123% в этом году в сравнении с прошлым годом. По данным аналитической компании DSM Group, за I квартал этого года фирма заработали 104,4 млн рублей от продажи 11 557 упаковок препаратов группы ботулотоксинов. Их широко применяют в косметологии, вкалывая в лицо для разглаживания мимических морщин.
«Российские аптеки за I квартал 2024 г. заработали 104,4 млн руб. от продажи 11 557 упаковок препаратов группы ботулотоксинов. Этот показатель оказался на 123% выше отметки аналогичного периода 2023 года», — говорится в отчете компании. Данные предоставили «Ведомости».
Спрос продаж этого препарата через аптеки также растет. В 2023 году аптечные продажи таких препаратов увеличились на 60,5% до 39 535 упаковок, в денежном выражении реализация поднялась на 35,2% до 357,8 млн рублей.
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