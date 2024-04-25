Посольство РФ направило ноту в МИД Турции в связи с отказами Turkish Airlines

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Вечер после убийства российского посла в Турции. Турецкое посольство. Москва, турецкое посольство
Турецкая авиакомпания отказывает россиянам в посадке на определенные рейсы Фото:

Посольство РФ в Турции направило ноту в МИД страны из-за частых отказов авиакомпании Turkish Airlines на посадку россиян на рейсы, которые следуют через Турцию в страны Латинской Америки. На данный момент нота изучается турецкой стороной. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вопрос акцентировано ставится перед турецкой стороной. <…> Нота, направленная посольством в МИД Турции по этому поводу, по подтверждению турецкой стороны внимательно изучается», — заявила Захарова на брифинге. Он проходит на Youtube-канале МИД России.

Захарова объяснила, что, согласно информации генконсульства РФ в Стамбуле, Turkish Airlines отказывает гражданам России в посадке на рейсы из Стамбула в страны Латинской Америки. Это связано с введенными этими странами правил въезда на территорию. Поэтому в данном случае перевозчик руководствуется правилами ИКАО.

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Посольство РФ в Турции направило ноту в МИД страны из-за частых отказов авиакомпании Turkish Airlines на посадку россиян на рейсы, которые следуют через Турцию в страны Латинской Америки. На данный момент нота изучается турецкой стороной. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Вопрос акцентировано ставится перед турецкой стороной. <…> Нота, направленная посольством в МИД Турции по этому поводу, по подтверждению турецкой стороны внимательно изучается», — заявила Захарова на брифинге. Он проходит на Youtube-канале МИД России. Захарова объяснила, что, согласно информации генконсульства РФ в Стамбуле, Turkish Airlines отказывает гражданам России в посадке на рейсы из Стамбула в страны Латинской Америки. Это связано с введенными этими странами правил въезда на территорию. Поэтому в данном случае перевозчик руководствуется правилами ИКАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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