Посольство РФ направило ноту в МИД Турции в связи с отказами Turkish Airlines

Посольство РФ в Турции направило ноту в МИД страны из-за частых отказов авиакомпании Turkish Airlines на посадку россиян на рейсы, которые следуют через Турцию в страны Латинской Америки. На данный момент нота изучается турецкой стороной. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Вопрос акцентировано ставится перед турецкой стороной. <…> Нота, направленная посольством в МИД Турции по этому поводу, по подтверждению турецкой стороны внимательно изучается», — заявила Захарова на брифинге. Он проходит на
Захарова объяснила, что, согласно информации генконсульства РФ в Стамбуле, Turkish Airlines отказывает гражданам России в посадке на рейсы из Стамбула в страны Латинской Америки. Это связано с введенными этими странами правил въезда на территорию. Поэтому в данном случае перевозчик руководствуется правилами ИКАО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.