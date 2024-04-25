Посольство РФ направило ноту в МИД Турции в связи с отказами Turkish Airlines

25 апреля 2024 в 14:49 Размер текста - 17 +

Турецкая авиакомпания отказывает россиянам в посадке на определенные рейсы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Посольство РФ в Турции направило ноту в МИД страны из-за частых отказов авиакомпании Turkish Airlines на посадку россиян на рейсы, которые следуют через Турцию в страны Латинской Америки. На данный момент нота изучается турецкой стороной. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Вопрос акцентировано ставится перед турецкой стороной. <…> Нота, направленная посольством в МИД Турции по этому поводу, по подтверждению турецкой стороны внимательно изучается», — заявила Захарова на брифинге. Он проходит на Youtube-канале МИД России. Захарова объяснила, что, согласно информации генконсульства РФ в Стамбуле, Turkish Airlines отказывает гражданам России в посадке на рейсы из Стамбула в страны Латинской Америки. Это связано с введенными этими странами правил въезда на территорию. Поэтому в данном случае перевозчик руководствуется правилами ИКАО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Посольство РФ в Турции направило ноту в МИД страны из-за частых отказов авиакомпании Turkish Airlines на посадку россиян на рейсы, которые следуют через Турцию в страны Латинской Америки. На данный момент нота изучается турецкой стороной. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Вопрос акцентировано ставится перед турецкой стороной. <…> Нота, направленная посольством в МИД Турции по этому поводу, по подтверждению турецкой стороны внимательно изучается», — заявила Захарова на брифинге. Он проходит на Youtube-канале МИД России. Захарова объяснила, что, согласно информации генконсульства РФ в Стамбуле, Turkish Airlines отказывает гражданам России в посадке на рейсы из Стамбула в страны Латинской Америки. Это связано с введенными этими странами правил въезда на территорию. Поэтому в данном случае перевозчик руководствуется правилами ИКАО.