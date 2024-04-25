Путин оценил развитие программы социальной газификации

Путин: программа социальной газификации востребована людьми

25 апреля 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

Владимир Путин выразил благодарность руководителю «Газпрома» Алексею Миллеру Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин высоко оценил ход реализации программы социальной газификации. Он подчеркнул ее важность и популярность среди населения. «Программа действительно идет, идет хорошо, очень востребована людьми», — заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция его выступления идет на телеканале «Росия-24». Он отметил, что одним из инициаторов программы был «Газпром» и его руководитель Алексей Миллер, которому президент выразил благодарность. «Газпром» осуществляет обновленные программы газоснабжения и газификации на период 2021—2025 годов, охватывающие 72 региона России. Эти мероприятия позволят обеспечить доступ к газу для более чем 977 тысяч домохозяйств и квартир в 5,7 тысячи населенных пунктов, а также создать условия для использования экологически чистого топлива в 4,7 тысячи котельных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин высоко оценил ход реализации программы социальной газификации. Он подчеркнул ее важность и популярность среди населения. «Программа действительно идет, идет хорошо, очень востребована людьми», — заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция его выступления идет на телеканале «Росия-24». Он отметил, что одним из инициаторов программы был «Газпром» и его руководитель Алексей Миллер, которому президент выразил благодарность. «Газпром» осуществляет обновленные программы газоснабжения и газификации на период 2021—2025 годов, охватывающие 72 региона России. Эти мероприятия позволят обеспечить доступ к газу для более чем 977 тысяч домохозяйств и квартир в 5,7 тысячи населенных пунктов, а также создать условия для использования экологически чистого топлива в 4,7 тысячи котельных.