Путин оценил развитие программы социальной газификации

Путин: программа социальной газификации востребована людьми
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин в Астане. Астана, путин владимир, топ
Владимир Путин выразил благодарность руководителю «Газпрома» Алексею Миллеру Фото:

Президент России Владимир Путин высоко оценил ход реализации программы социальной газификации. Он подчеркнул ее важность и популярность среди населения.

«Программа действительно идет, идет хорошо, очень востребована людьми», — заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция его выступления идет на телеканале «Росия-24». Он отметил, что одним из инициаторов программы был «Газпром» и его руководитель Алексей Миллер, которому президент выразил благодарность.

«Газпром» осуществляет обновленные программы газоснабжения и газификации на период 2021—2025 годов, охватывающие 72 региона России. Эти мероприятия позволят обеспечить доступ к газу для более чем 977 тысяч домохозяйств и квартир в 5,7 тысячи населенных пунктов, а также создать условия для использования экологически чистого топлива в 4,7 тысячи котельных.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин высоко оценил ход реализации программы социальной газификации. Он подчеркнул ее важность и популярность среди населения. «Программа действительно идет, идет хорошо, очень востребована людьми», — заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция его выступления идет на телеканале «Росия-24». Он отметил, что одним из инициаторов программы был «Газпром» и его руководитель Алексей Миллер, которому президент выразил благодарность. «Газпром» осуществляет обновленные программы газоснабжения и газификации на период 2021—2025 годов, охватывающие 72 региона России. Эти мероприятия позволят обеспечить доступ к газу для более чем 977 тысяч домохозяйств и квартир в 5,7 тысячи населенных пунктов, а также создать условия для использования экологически чистого топлива в 4,7 тысячи котельных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...