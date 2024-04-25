На Украине продали конфискованные активы дочек «Сбербанка»

25 апреля 2024 в 23:21 Размер текста - 17 +

В число активов вошли офисные помещения, автомобили, права требования по кредитным договорам Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский Фонд гарантирования вкладов (ФГВ) продал активы бывших дочек «Сбербанка» и ВЭБ.РФ на общую сумму пять млрд гривен (примерно 126 млн долларов). Об этом сообщается на официальном сайте украинского правительства. «На 5 млрд гривен ФГВ продал активы бывших дочек российских банков через онлайн-аукционы в государственной электронной торговой системе „Прозорро.Продажи“. Это активы бывших дочерних структур российских „МР банка“ (бывший „Сбербанк“) и „Проминвестбанка“ (дочка ВЭБ)», — говорится в тексте. В пресс-службе уточнили, что в число активов вошли офисные помещения, оборудование, автомобили. А также права требования по кредитным договорам. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в 2023 году заявлял, что якобы с начала СВО Киев конфисковал 17 млрд гривен на счетах российских банков (более 462 млн долларов). Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что стране нужно около 700 млрд долларов на восстановление, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский Фонд гарантирования вкладов (ФГВ) продал активы бывших дочек «Сбербанка» и ВЭБ.РФ на общую сумму пять млрд гривен (примерно 126 млн долларов). Об этом сообщается на официальном сайте украинского правительства. «На 5 млрд гривен ФГВ продал активы бывших дочек российских банков через онлайн-аукционы в государственной электронной торговой системе „Прозорро.Продажи“. Это активы бывших дочерних структур российских „МР банка“ (бывший „Сбербанк“) и „Проминвестбанка“ (дочка ВЭБ)», — говорится в тексте. В пресс-службе уточнили, что в число активов вошли офисные помещения, оборудование, автомобили. А также права требования по кредитным договорам. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в 2023 году заявлял, что якобы с начала СВО Киев конфисковал 17 млрд гривен на счетах российских банков (более 462 млн долларов). Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что стране нужно около 700 млрд долларов на восстановление, передает «Национальная служба новостей».