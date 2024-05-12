Политолог объяснил, как Россия ответит на атаку ВСУ по мирным жителям в Белгороде

Политолог Разгуляев: ответом на обстрел Белгорода может стать ликвидация Украины

12 мая 2024 в 22:19 Размер текста - 17 +

Атака на Белгород говорит о том, что конец Украины близок, считает Сергей Разгуляев Фото: официальный телеграм-канал губернатора Белгородской области https://t.me/vvgladkov/6882 новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома Возможным ответом России на обстрел Белгорода со стороны ВСУ может стать лишь ликвидация Украины как суверенного государства на политической карте мира. Такое мнение выразил политолог Сергей Разгуляев. «Ответом на подобное может стать только ликвидация Украины как государства на карте мира», — передает слова Рагуляева «Подмосковье сегодня». Он добавил, что атака на жилой район Белгорода еще раз доказывает тот факт, что конец Украины близок. Данное нападение произошло параллельно с многочисленными победами ВС РФ на харьковском направлении. Разгуляев напомнил, что накануне российские военные отчитались об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области. На фоне этого со стороны Украины усиливаются атаки на мирные объекты, заключил эксперт. В результате обстрела со стороны ВСУ в городе Белгороде 12 мая произошло обрушение подъезда жилого дома, что привело к гибели девяти человек. URA.RU подготовило материал, в котором собрана основная информация о произошедшем к моменту его публикации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Возможным ответом России на обстрел Белгорода со стороны ВСУ может стать лишь ликвидация Украины как суверенного государства на политической карте мира. Такое мнение выразил политолог Сергей Разгуляев. «Ответом на подобное может стать только ликвидация Украины как государства на карте мира», — передает слова Рагуляева «Подмосковье сегодня». Он добавил, что атака на жилой район Белгорода еще раз доказывает тот факт, что конец Украины близок. Данное нападение произошло параллельно с многочисленными победами ВС РФ на харьковском направлении. Разгуляев напомнил, что накануне российские военные отчитались об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области. На фоне этого со стороны Украины усиливаются атаки на мирные объекты, заключил эксперт. В результате обстрела со стороны ВСУ в городе Белгороде 12 мая произошло обрушение подъезда жилого дома, что привело к гибели девяти человек. URA.RU подготовило материал, в котором собрана основная информация о произошедшем к моменту его публикации.