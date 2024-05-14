Shot: жену Волкова избила его партнерша по сериалу «Постучись в мою дверь»

14 мая 2024 в 19:40 Размер текста - 17 +

Две женщины не смогли поделить Никиту Волкова, пишут СМИ Фото: Артем Коротаев/ТАСС У супруги актера Никиты Волкова, который играл в популярном сериале «Постучись в мою дверь», диагностированы черепно-мозговая травма и сотрясение. Ее избила партнерша Волкова по сериалу Лиана Гриба. Об этом пишет telegram-канал Shot, отмечая, что «женщины не смогли поделить красавчика». «Актриса пыталась доказать, что экранные чувства „русских Серкана и Эды“ переросли в реальные, Никита влюбился в нее и надо с этим что-то делать. Елена Еременко (жена Волкова — прим. URA.RU) отшутилась словами: „Лиана, успокойся! Где ты, а где я!“», — говорится в канале. Эти слова стали поворотной точкой. Гриба схватила стакан вина и выплеснула в лицо жене Волкова. Спустя время конфликт перешел в драку. После перепалки врачи диагностировали у супруги Волкова черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушибы и ссадины. По информации канала, конфликт произошел еще 9 декабря. Он случился на вечеринке, которая была посвящена концу половины съемок сериала. Еременко после инцидента написала заявление в полицию. Там она отметила, что Гриба повалила ее на землю и 40 минут била руками и ногами. «Постучись в мою дверь» — это российская адаптация популярного турецкого сериала. В нем главные роли сыграл Волков и Гриба. Одно из главных отличий — хронометраж. В российском римейке будут всего 60 эпизодов, таким образом сюжет получится более динамичным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У супруги актера Никиты Волкова, который играл в популярном сериале «Постучись в мою дверь», диагностированы черепно-мозговая травма и сотрясение. Ее избила партнерша Волкова по сериалу Лиана Гриба. Об этом пишет telegram-канал Shot, отмечая, что «женщины не смогли поделить красавчика». «Актриса пыталась доказать, что экранные чувства „русских Серкана и Эды“ переросли в реальные, Никита влюбился в нее и надо с этим что-то делать. Елена Еременко (жена Волкова — прим. URA.RU) отшутилась словами: „Лиана, успокойся! Где ты, а где я!“», — говорится в канале. Эти слова стали поворотной точкой. Гриба схватила стакан вина и выплеснула в лицо жене Волкова. Спустя время конфликт перешел в драку. После перепалки врачи диагностировали у супруги Волкова черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушибы и ссадины. По информации канала, конфликт произошел еще 9 декабря. Он случился на вечеринке, которая была посвящена концу половины съемок сериала. Еременко после инцидента написала заявление в полицию. Там она отметила, что Гриба повалила ее на землю и 40 минут била руками и ногами. «Постучись в мою дверь» — это российская адаптация популярного турецкого сериала. В нем главные роли сыграл Волков и Гриба. Одно из главных отличий — хронометраж. В российском римейке будут всего 60 эпизодов, таким образом сюжет получится более динамичным.