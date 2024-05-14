Shot: жену Волкова избила его партнерша по сериалу «Постучись в мою дверь»

У супруги актера Никиты Волкова, который играл в популярном сериале «Постучись в мою дверь», диагностированы черепно-мозговая травма и сотрясение. Ее избила партнерша Волкова по сериалу Лиана Гриба. Об этом пишет telegram-канал Shot, отмечая, что «женщины не смогли поделить красавчика».
«Актриса пыталась доказать, что экранные чувства „русских Серкана и Эды“ переросли в реальные, Никита влюбился в нее и надо с этим что-то делать. Елена Еременко (жена Волкова — прим. URA.RU) отшутилась словами: „Лиана, успокойся! Где ты, а где я!“», — говорится в канале.
Эти слова стали поворотной точкой. Гриба схватила стакан вина и выплеснула в лицо жене Волкова. Спустя время конфликт перешел в драку. После перепалки врачи диагностировали у супруги Волкова черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушибы и ссадины.
По информации канала, конфликт произошел еще 9 декабря. Он случился на вечеринке, которая была посвящена концу половины съемок сериала.
Еременко после инцидента написала заявление в полицию. Там она отметила, что Гриба повалила ее на землю и 40 минут била руками и ногами.
«Постучись в мою дверь» — это российская адаптация популярного турецкого сериала. В нем главные роли сыграл Волков и Гриба. Одно из главных отличий — хронометраж. В российском римейке будут всего 60 эпизодов, таким образом сюжет получится более динамичным.
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