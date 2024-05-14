Сбежавший из России олигарх Ходорковский* пожаловался на ненависть украинцев

14 мая 2024 в 21:33 Размер текста - 17 +

Иноагент Ходорковский постоянно жалуется на ненависть к нему со стороны украинцев, пишет Time Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский* (признан иноагентом на территории России) сообщил, что столкнулся в социальных сетях с ненавистью, исходящей от украинцев. Это связано с его отказом воевать за группировки, которые похожи на «Русский добровольческий корпус»** (внесена в список террористов и экстремистов). «Бесконечная ненависть. Для многих украинцев я просто очередной россиянин, который посягнул на их страну», — заявил Ходорковский. Его слова передает корреспондент журнала Time Саймон Шустер. Олигарх добавил, что не отвечает на гневные комментарии пользователей соцсетей. Корреспондент указал, что Ходорковский не чувствует уважения со стороны украинцев к своим «усилиям» по критике российских властей. Михаил Ходорковский, покинувший Россию после помилования в 2013 году, был внесен в реестр физлиц-иноагентов в мае 2022 года и повторно объявлен в розыск в январе 2024 года. В сентябре против него было возбуждено уголовное дело за публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии. Также Генпрокуратура признала нежелательной организацией «Антивоенный комитет России», который создал Ходорковский. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой отметил, что сбор средства организацией был направлен на финансирование ВСУ, делегимитизацию выборов президента России и так далее. *Михаил Ходорковский признан иноагентом на территории России ** Группировка «Русский добровольческий корпус» внесена в список террористов и экстремистов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский* (признан иноагентом на территории России) сообщил, что столкнулся в социальных сетях с ненавистью, исходящей от украинцев. Это связано с его отказом воевать за группировки, которые похожи на «Русский добровольческий корпус»** (внесена в список террористов и экстремистов). «Бесконечная ненависть. Для многих украинцев я просто очередной россиянин, который посягнул на их страну», — заявил Ходорковский. Его слова передает корреспондент журнала Time Саймон Шустер. Олигарх добавил, что не отвечает на гневные комментарии пользователей соцсетей. Корреспондент указал, что Ходорковский не чувствует уважения со стороны украинцев к своим «усилиям» по критике российских властей. Михаил Ходорковский, покинувший Россию после помилования в 2013 году, был внесен в реестр физлиц-иноагентов в мае 2022 года и повторно объявлен в розыск в январе 2024 года. В сентябре против него было возбуждено уголовное дело за публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии. Также Генпрокуратура признала нежелательной организацией «Антивоенный комитет России», который создал Ходорковский. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой отметил, что сбор средства организацией был направлен на финансирование ВСУ, делегимитизацию выборов президента России и так далее. *Михаил Ходорковский признан иноагентом на территории России ** Группировка «Русский добровольческий корпус» внесена в список террористов и экстремистов