Песков раскрыл, когда Путин встретится с новым составом правительства

Песков раскрыл планы Путина на вечер 14 мая
Президент России Владимир Путин проведет первую встречу с новым составом правительства 14 мая вечеров. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Да. Ждем такую встречу», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов о том, когда состоится встреча президента с кабмином. По его словам, заседание состоится вечером во вторник.
Ранее Путин подписал указы о новом составе кабмина. Ранее кандидатуры были одобрены депутатами Госдумы.
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