Песков раскрыл, когда Путин встретится с новым составом правительства

Песков: Путин встретится с новым составом правительства во вторник

14 мая 2024 в 23:41 Размер текста - 17 +

Песков раскрыл планы Путина на вечер 14 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин проведет первую встречу с новым составом правительства 14 мая вечеров. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Да. Ждем такую встречу», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов о том, когда состоится встреча президента с кабмином. По его словам, заседание состоится вечером во вторник. Ранее Путин подписал указы о новом составе кабмина. Ранее кандидатуры были одобрены депутатами Госдумы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин проведет первую встречу с новым составом правительства 14 мая вечеров. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Да. Ждем такую встречу», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов о том, когда состоится встреча президента с кабмином. По его словам, заседание состоится вечером во вторник. Ранее Путин подписал указы о новом составе кабмина. Ранее кандидатуры были одобрены депутатами Госдумы.