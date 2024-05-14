14 мая 2024

Песков раскрыл, когда Путин встретится с новым составом правительства

Песков: Путин встретится с новым составом правительства во вторник
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин. AI Journey. Путешествие в мир искусственного интеллекта., песков дмитрий
Песков раскрыл планы Путина на вечер 14 мая Фото:

Президент России Владимир Путин проведет первую встречу с новым составом правительства 14 мая вечеров. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да. Ждем такую встречу», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов о том, когда состоится встреча президента с кабмином. По его словам, заседание состоится вечером во вторник.

Ранее Путин подписал указы о новом составе кабмина. Ранее кандидатуры были одобрены депутатами Госдумы.

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Президент России Владимир Путин проведет первую встречу с новым составом правительства 14 мая вечеров. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Да. Ждем такую встречу», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов о том, когда состоится встреча президента с кабмином. По его словам, заседание состоится вечером во вторник. Ранее Путин подписал указы о новом составе кабмина. Ранее кандидатуры были одобрены депутатами Госдумы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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