Шнуров опроверг сообщения о своих долгах перед налоговой

Шнуров заявил, что платит налоги вовремя

16 мая 2024 в 16:42 Размер текста - 17 +

Сергей шнуров заявил, что своевременно платит налоги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Певец и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что всегда платит налоги вовремя. Так певец прокомментировал недавние сообщения СМИ, в которых говорилось, что он задолжал ФНС более четырех с половиной миллионов рублей. «Вкратце о моих налоговых отчислениях. Все налоги мною всегда вносятся в срок. Тот скриншот, который публикуют — это не обновленный скрин моего личного кабинета. Это налоги за первый квартал этого года, которые уже уплачены», — заявил Сергей Шнуров в интервью РБК. Ранее в СМИ и telegram-каналах появились сообщения, что Шнуров должен налоговой службе более 4,5 миллиона рублей. Говорилось также, что рок-музыкант значительно сократил активность на сцене с 2022 года, а его последние работы не завоевали большой популярности, сообщает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певец и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что всегда платит налоги вовремя. Так певец прокомментировал недавние сообщения СМИ, в которых говорилось, что он задолжал ФНС более четырех с половиной миллионов рублей. «Вкратце о моих налоговых отчислениях. Все налоги мною всегда вносятся в срок. Тот скриншот, который публикуют — это не обновленный скрин моего личного кабинета. Это налоги за первый квартал этого года, которые уже уплачены», — заявил Сергей Шнуров в интервью РБК. Ранее в СМИ и telegram-каналах появились сообщения, что Шнуров должен налоговой службе более 4,5 миллиона рублей. Говорилось также, что рок-музыкант значительно сократил активность на сцене с 2022 года, а его последние работы не завоевали большой популярности, сообщает 360.ru.