Шнуров опроверг сообщения о своих долгах перед налоговой

Певец и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что всегда платит налоги вовремя. Так певец прокомментировал недавние сообщения СМИ, в которых говорилось, что он задолжал ФНС более четырех с половиной миллионов рублей.
«Вкратце о моих налоговых отчислениях. Все налоги мною всегда вносятся в срок. Тот скриншот, который публикуют — это не обновленный скрин моего личного кабинета. Это налоги за первый квартал этого года, которые уже уплачены», — заявил Сергей Шнуров в интервью РБК.
Ранее в СМИ и telegram-каналах появились сообщения, что Шнуров должен налоговой службе более 4,5 миллиона рублей. Говорилось также, что рок-музыкант значительно сократил активность на сцене с 2022 года, а его последние работы не завоевали большой популярности, сообщает 360.ru.
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