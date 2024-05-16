Шнуров опроверг сообщения о своих долгах перед налоговой

Шнуров заявил, что платит налоги вовремя
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Сергей Шнуров, лидер группировки «Ленинград» и член возглавляемой бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым «Партии роста», на встрече с партийцами. Челябинск, шнуров сергей
Сергей шнуров заявил, что своевременно платит налоги Фото:

Певец и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что всегда платит налоги вовремя. Так певец прокомментировал недавние сообщения СМИ, в которых говорилось, что он задолжал ФНС более четырех с половиной миллионов рублей.

«Вкратце о моих налоговых отчислениях. Все налоги мною всегда вносятся в срок. Тот скриншот, который публикуют — это не обновленный скрин моего личного кабинета. Это налоги за первый квартал этого года, которые уже уплачены», — заявил Сергей Шнуров в интервью РБК.

Ранее в СМИ и telegram-каналах появились сообщения, что Шнуров должен налоговой службе более 4,5 миллиона рублей. Говорилось также, что рок-музыкант значительно сократил активность на сцене с 2022 года, а его последние работы не завоевали большой популярности, сообщает 360.ru.

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Певец и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что всегда платит налоги вовремя. Так певец прокомментировал недавние сообщения СМИ, в которых говорилось, что он задолжал ФНС более четырех с половиной миллионов рублей. «Вкратце о моих налоговых отчислениях. Все налоги мною всегда вносятся в срок. Тот скриншот, который публикуют — это не обновленный скрин моего личного кабинета. Это налоги за первый квартал этого года, которые уже уплачены», — заявил Сергей Шнуров в интервью РБК. Ранее в СМИ и telegram-каналах появились сообщения, что Шнуров должен налоговой службе более 4,5 миллиона рублей. Говорилось также, что рок-музыкант значительно сократил активность на сцене с 2022 года, а его последние работы не завоевали большой популярности, сообщает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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