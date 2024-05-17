В Киеве возбудили уголовное дело об убийстве чиновника в СИЗО

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Инспектор Полуян умер в день, когда его отправили в СИЗО, пишет "Страна"
Инспектор Полуян умер в день, когда его отправили в СИЗО, пишет "Страна" Фото:

В Киеве правоохранители возбудили уголовное дело "об умышленном убийстве" в связи со смертью в СИЗО инспектора оперативного отдела управления по борьбе с контрабандой Энергетической таможни по фамилии Полуян.

Инспектора задержали 15 мая по подозрению в получении взятки в 10 тысяч долларов. В тот же день суд отправил его под арест. «В тот же день Полуян, при не установленных обстоятельствах, поскользнулся в камере и ударился головой. Спустя два часа он умер», — передает украинское издание «Страна».

Уточняется, что правоохранители уже возбудили уголовное дело в связи с происшествием по статье "умышленное убийство". Само издание ссылается на источники в украинских силовых структурах. 

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В Киеве правоохранители возбудили уголовное дело "об умышленном убийстве" в связи со смертью в СИЗО инспектора оперативного отдела управления по борьбе с контрабандой Энергетической таможни по фамилии Полуян. Инспектора задержали 15 мая по подозрению в получении взятки в 10 тысяч долларов. В тот же день суд отправил его под арест. «В тот же день Полуян, при не установленных обстоятельствах, поскользнулся в камере и ударился головой. Спустя два часа он умер», — передает украинское издание «Страна». Уточняется, что правоохранители уже возбудили уголовное дело в связи с происшествием по статье "умышленное убийство". Само издание ссылается на источники в украинских силовых структурах. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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