В Киеве возбудили уголовное дело об убийстве чиновника в СИЗО

В Киеве правоохранители возбудили уголовное дело "об умышленном убийстве" в связи со смертью в СИЗО инспектора оперативного отдела управления по борьбе с контрабандой Энергетической таможни по фамилии Полуян.
Инспектора задержали 15 мая по подозрению в получении взятки в 10 тысяч долларов. В тот же день суд отправил его под арест. «В тот же день Полуян, при не установленных обстоятельствах, поскользнулся в камере и ударился головой. Спустя два часа он умер», — передает украинское издание «Страна».
Уточняется, что правоохранители уже возбудили уголовное дело в связи с происшествием по статье "умышленное убийство". Само издание ссылается на источники в украинских силовых структурах.
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