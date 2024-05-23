Чем запомнился экс-мэр Воронежа Кстенин: его история и интересные факты

Мэр Воронежа Кстенин подал в отставку

23 мая 2024 в 17:51 Размер текста - 17 +

Кстенин подал в отставку с поста мэра Воронежа Фото: Кристина Бражникова/ТАСС Мэр Воронежа Вадим Кстенин 23 мая подал в отставку. В своем последнем сообщении на этой должности он отметил совместную работу с правительством области, которая помогла построить множество социальных объектов и очистить бюджет от многомиллиардных долгов. URA.RU рассказывает биографию Кстенина и интересные факты о нем. Юность Кстенина Вадим Кстенин родился 12 июня 1975 года в поселке Саулкрасты Латвийской ССР. В 1997 году он успешно окончил Воронежскую государственную архитектурно-строительную академию, получив специальность в области автомобильных дорог и аэродромов. Свою профессиональную деятельность он начал в 1998 году в ОАО «Воронежнефтепродукт», где работал вплоть до июля 2008 года. Политическая карьера Затем последовал период работы в администрации города Воронеж, где Кстенин занимал ряд ключевых позиций, связанных с муниципальным заказом, бюджетной реформой и жилищно-коммунальным хозяйством. Этот этап карьеры ознаменовался важными должностями, начиная с заместителя руководителя управления муниципального заказа в июле 2008 года и заканчивая директором департамента ЖКХ в сентябре 2009 года. С февраля 2010 года по декабрь 2015 года политик возглавлял управление ЖКХ и энергетики Воронежской области. После был назначен и. о. первого заместителя главы администрации по городскому хозяйству, а затем и утвержден на эту должность. С 25 декабря 2017 года Вадим Кстенин исполнял обязанности главы городского округа город Воронеж, а уже 11 апреля 2018 года официально вступил в должность. Позже, 12 апреля 2023 года, он начал свой второй срок на этом посту. Однако 23 мая 2024 года Вадим Кстенин подал в отставку с поста мэра региона. Он подчеркнул совместную работу с правительством области, которая помогла очистить бюджет от многомиллиардных долгов банкам. Также с этой помощью было построено много социальных объектов, такие как школы, детские сады и спортивные комплексы. Решение военных проблем Воронеж находится в опасной зоне, которую обстреливают ВСУ. Так, Кстенин поручил развернуть два оперативных штаба после атаки украинских беспилотников по региону. Также он поручил создать комиссию для оценки ущерба. В результате этой атаки произошло возгорание в многоквартирном доме, также в нескольких частных домах были повреждены окна. Личная жизнь и достижения Он женат и воспитывает сына. В его активе также значится статус действительного муниципального советника муниципальной службы второго класса. Интересные факты о Кстенине В тайном голосовании за экс-мэра Воронежа проголосовали 25 депутатов. Его оппонент Руслан Кочетов получил пять голосов, и еще пять бюллетеней были признаны недействительными.

В 2015 году Вадима Кстенина похитили. Инцидент произошел утром 29 мая, когда личный водитель Кстенина подвергся нападению на автомойке по улице Любы Шевцовой. Неизвестные, позже идентифицированные как жители Ингушетии, заставили водителя ехать к дому чиновника, где и похитили самого Кстенина. Похитители увезли Кстенина в лесополосу возле Юго-Западного кладбища и потребовали у него несколько миллионов рублей. Кстенин согласился отдать деньги, обещая найти часть суммы и передать оставшуюся часть позже. Кстенин обратился за помощью в УФСБ. В ходе организованной передачи денег похитителям было проведено успешное задержание всех троих злоумышленников.

В декабре 2015 года Вадим Кстенин предложил внедрять японские технологии в светофорах. В 2019 году Воронеж стал пилотным городом, где появилась умная японская электроника в дорожном движении.

В рамках заседания российско-японской рабочей группы по формированию комфортной городской среды Кстенин в августе 2017 года озвучил планы по строительству метро в городе. Он отметил, что для реализации проекта первой ветки метрополитена потребуется инвестиции в размере 35 миллиардов рублей. Планировалось, что протяженность участка достигнет 20 километров. Первая ветка метро была проложена от спорткомплекса «Олимпик» до торгового центра «Метро» на улице Остужева. Вдоль этого маршрута было предусмотрено строительство 18 станций и одного депо. В 2023 году губернатор Воронежской области Александр Гусев заявлял, что в столице пока метрополитена не будет. Вадим Кстенин подал в отставку с поста мэра Воронежа Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Воронежа Вадим Кстенин 23 мая подал в отставку. В своем последнем сообщении на этой должности он отметил совместную работу с правительством области, которая помогла построить множество социальных объектов и очистить бюджет от многомиллиардных долгов. URA.RU рассказывает биографию Кстенина и интересные факты о нем. Вадим Кстенин родился 12 июня 1975 года в поселке Саулкрасты Латвийской ССР. В 1997 году он успешно окончил Воронежскую государственную архитектурно-строительную академию, получив специальность в области автомобильных дорог и аэродромов. Свою профессиональную деятельность он начал в 1998 году в ОАО «Воронежнефтепродукт», где работал вплоть до июля 2008 года. Затем последовал период работы в администрации города Воронеж, где Кстенин занимал ряд ключевых позиций, связанных с муниципальным заказом, бюджетной реформой и жилищно-коммунальным хозяйством. Этот этап карьеры ознаменовался важными должностями, начиная с заместителя руководителя управления муниципального заказа в июле 2008 года и заканчивая директором департамента ЖКХ в сентябре 2009 года. С февраля 2010 года по декабрь 2015 года политик возглавлял управление ЖКХ и энергетики Воронежской области. После был назначен и. о. первого заместителя главы администрации по городскому хозяйству, а затем и утвержден на эту должность. С 25 декабря 2017 года Вадим Кстенин исполнял обязанности главы городского округа город Воронеж, а уже 11 апреля 2018 года официально вступил в должность. Позже, 12 апреля 2023 года, он начал свой второй срок на этом посту. Однако 23 мая 2024 года Вадим Кстенин подал в отставку с поста мэра региона. Он подчеркнул совместную работу с правительством области, которая помогла очистить бюджет от многомиллиардных долгов банкам. Также с этой помощью было построено много социальных объектов, такие как школы, детские сады и спортивные комплексы. Воронеж находится в опасной зоне, которую обстреливают ВСУ. Так, Кстенин поручил развернуть два оперативных штаба после атаки украинских беспилотников по региону. Также он поручил создать комиссию для оценки ущерба. В результате этой атаки произошло возгорание в многоквартирном доме, также в нескольких частных домах были повреждены окна. Он женат и воспитывает сына. В его активе также значится статус действительного муниципального советника муниципальной службы второго класса. В тайном голосовании за экс-мэра Воронежа проголосовали 25 депутатов. Его оппонент Руслан Кочетов получил пять голосов, и еще пять бюллетеней были признаны недействительными. В 2015 году Вадима Кстенина похитили. Инцидент произошел утром 29 мая, когда личный водитель Кстенина подвергся нападению на автомойке по улице Любы Шевцовой. Неизвестные, позже идентифицированные как жители Ингушетии, заставили водителя ехать к дому чиновника, где и похитили самого Кстенина. Похитители увезли Кстенина в лесополосу возле Юго-Западного кладбища и потребовали у него несколько миллионов рублей. Кстенин согласился отдать деньги, обещая найти часть суммы и передать оставшуюся часть позже. Кстенин обратился за помощью в УФСБ. В ходе организованной передачи денег похитителям было проведено успешное задержание всех троих злоумышленников. В декабре 2015 года Вадим Кстенин предложил внедрять японские технологии в светофорах. В 2019 году Воронеж стал пилотным городом, где появилась умная японская электроника в дорожном движении. В рамках заседания российско-японской рабочей группы по формированию комфортной городской среды Кстенин в августе 2017 года озвучил планы по строительству метро в городе. Он отметил, что для реализации проекта первой ветки метрополитена потребуется инвестиции в размере 35 миллиардов рублей. Планировалось, что протяженность участка достигнет 20 километров. Первая ветка метро была проложена от спорткомплекса «Олимпик» до торгового центра «Метро» на улице Остужева. Вдоль этого маршрута было предусмотрено строительство 18 станций и одного депо. В 2023 году губернатор Воронежской области Александр Гусев заявлял, что в столице пока метрополитена не будет.