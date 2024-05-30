Названы симптомы и причины появления рака мозга, которым болела Заворотнюк

Головная боль и обмороки — ранние симптомы рака мозга, которым болела Заворотнюк

31 мая 2024 в 00:57 Размер текста - 17 +

Головные боли — один из первых признаков рака, которым болела Заворотнюк Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российская актриса Анастасия Заворотнюк ушла из жизни в 53 года из-за злокачественной опухоли мозга. Глиобластома — самая агрессивная форма рака головного мозга. Заболевание практически неизлечимо. Первые симптомы и причины появления заболевания, от которого умерла Заворотнюк — в материале URA.RU. Глиобластома — наиболее распространенный и наиболее агрессивный тип опухолей головного мозга. Заболевание практически неизлечимо, говорится в тексте статьи на сайте Национальной библиотеки медицины США. Смерть, чаще всего, наступает в течение 12-18 месяцев с момента постановки диагноза. Зафиксировано лишь несколько случае в мире, когда пациенты после удаления глиобластомы жили десять лет и более. Такие случаи врачи называют исключением. Причины появления глиобластомы Механизм развития этой опухоли мозга до конца не изучен. Поэтому методов гарантированной профилактики нет. К фактором риска развития самой агрессивной формы рака мозга относятся: генетические мутации;

внешние факторы;

генетические заболевания, в частности нейрофиброматоз;

радиационное воздействие на голову;

наследственность;

вирус герпеса. Первые симптомы рака мозга, которым болела Заворотнюк Самым частым признаком глиобластомы являются головные боли, которые усиливаются утром или ночью. Пациенты также могут чувствовать тошноту, которая вызвана повышением внутричерепного давления. Глиобластома может проявляться нарушением когнитивных функций: проблемами с памятью и концентрацией;

изменениями в личности и поведении;

появлением слабости или онемения в конечностях;

нарушением зрения, речи, координации. Зафиксировано лишь несколько случае в мире, когда пациенты после удаления глиобластомы жили десять лет и более Фото: Анна Майорова © URA.RU Методы лечения глиобластомы Первым этапом лечения глиобластомы является хирургическое удаление опухоли. Важно при этом не повредить здоровые участки мозга. Но из-за инвазивного характера глиобластомы, которая имеет вторичные очаги в других органах, удалить полностью из организма ее нельзя. После операции пациенты проходят курс лучевой терапии. Часто в сочетании с ней назначается химиотерапия. Недавно появились новые методы лечения глиобластомы. Это таргетная терапия и иммунотерапия. Они направлены на специфические молекулярные мишени в опухолевых клетках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская актриса Анастасия Заворотнюк ушла из жизни в 53 года из-за злокачественной опухоли мозга. Глиобластома — самая агрессивная форма рака головного мозга. Заболевание практически неизлечимо. Первые симптомы и причины появления заболевания, от которого умерла Заворотнюк — в материале URA.RU. Глиобластома — наиболее распространенный и наиболее агрессивный тип опухолей головного мозга. Заболевание практически неизлечимо, говорится в тексте статьи на сайте Национальной библиотеки медицины США. Смерть, чаще всего, наступает в течение 12-18 месяцев с момента постановки диагноза. Зафиксировано лишь несколько случае в мире, когда пациенты после удаления глиобластомы жили десять лет и более. Такие случаи врачи называют исключением. Механизм развития этой опухоли мозга до конца не изучен. Поэтому методов гарантированной профилактики нет. К фактором риска развития самой агрессивной формы рака мозга относятся: Самым частым признаком глиобластомы являются головные боли, которые усиливаются утром или ночью. Пациенты также могут чувствовать тошноту, которая вызвана повышением внутричерепного давления. Глиобластома может проявляться нарушением когнитивных функций: Первым этапом лечения глиобластомы является хирургическое удаление опухоли. Важно при этом не повредить здоровые участки мозга. Но из-за инвазивного характера глиобластомы, которая имеет вторичные очаги в других органах, удалить полностью из организма ее нельзя. После операции пациенты проходят курс лучевой терапии. Часто в сочетании с ней назначается химиотерапия. Недавно появились новые методы лечения глиобластомы. Это таргетная терапия и иммунотерапия. Они направлены на специфические молекулярные мишени в опухолевых клетках.