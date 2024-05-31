Бывший боец ВСУ призвал сослуживцев развернуть оружие против украинской власти

Бывший украинский военный Максим Лихачев призвал своих бывших сослуживцев встать против властей из Киева. Ранее он перешел на сторону РФ.
«Сослуживцы, обращаюсь к вам, разворачивайте оружие и идите против той власти, которая нас и вас истребляет», — заявил Лихачев агентству ТАСС. Он также выразил мнение о том, что действия украинской власти можно квалифицировать как геноцид.
Ранее военный эксперт, бывший министр информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что боец ВСУ Максим Лихачев угнал у украинской армии танк Т-64 и перешел на сторону России. При этом бойцы РФ ждали его по предварительной договоренности.
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