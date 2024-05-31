Бывший боец ВСУ призвал сослуживцев развернуть оружие против украинской власти

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бывшие сослуживцы должны развернуть оружие против украинской власти, считает Максим Лихачев
Бывшие сослуживцы должны развернуть оружие против украинской власти, считает Максим Лихачев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывший украинский военный Максим Лихачев призвал своих бывших сослуживцев встать против властей из Киева. Ранее он перешел на сторону РФ.

«Сослуживцы, обращаюсь к вам, разворачивайте оружие и идите против той власти, которая нас и вас истребляет», — заявил Лихачев агентству ТАСС. Он также выразил мнение о том, что действия украинской власти можно квалифицировать как геноцид. 

Ранее военный эксперт, бывший министр информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что боец ВСУ Максим Лихачев угнал у украинской армии танк Т-64 и перешел на сторону России. При этом бойцы РФ ждали его по предварительной договоренности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший украинский военный Максим Лихачев призвал своих бывших сослуживцев встать против властей из Киева. Ранее он перешел на сторону РФ. «Сослуживцы, обращаюсь к вам, разворачивайте оружие и идите против той власти, которая нас и вас истребляет», — заявил Лихачев агентству ТАСС. Он также выразил мнение о том, что действия украинской власти можно квалифицировать как геноцид.  Ранее военный эксперт, бывший министр информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что боец ВСУ Максим Лихачев угнал у украинской армии танк Т-64 и перешел на сторону России. При этом бойцы РФ ждали его по предварительной договоренности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...