В Белгороде после объявления ракетной опасности прогремели взрывы

В Белгороде спустя пять минут после объявления ракетной опасности прогремели взрывы. Губернатор Вячеслав Гладков призвал жителей немедленно отойти от окон и укрыться. По предварительным данным, в небе раздалось около 40 взрывов.
«Около 20 взрывов раздалось в небе над Белгородом после запуска сирены ракетной опасности, работает российская система противовоздушной обороны», — пишет ТАСС, ссылаясь на своего корреспондента. По его информации, через уличные громкоговорители граждан информируют о ракетной опасности, звучит сирена.
Как говорится в сообщении, позже прозвучало еще 20 взрывов. Так в течение 15 минут были слышны порядка 40 взрывов.
Гладков призвал жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами. «Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», —
ВСУ регулярно обстреливают приграничные территории РФ. В кремле заявили, что Россия создаст санитарную зону в Белгородской области с целью защиты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.