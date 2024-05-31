31 мая 2024

В Белгороде после объявления ракетной опасности прогремели взрывы

© Служба новостей «URA.RU»
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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Белгороде спустя пять минут после объявления ракетной опасности прогремели взрывы. Губернатор Вячеслав Гладков призвал жителей немедленно отойти от окон и укрыться. По предварительным данным, в небе раздалось около 40 взрывов.

«Около 20 взрывов раздалось в небе над Белгородом после запуска сирены ракетной опасности, работает российская система противовоздушной обороны», — пишет ТАСС, ссылаясь на своего корреспондента. По его информации, через уличные громкоговорители граждан информируют о ракетной опасности, звучит сирена.

Как говорится в сообщении, позже прозвучало еще 20 взрывов. Так в течение 15 минут были слышны порядка 40 взрывов.

Гладков призвал жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами. «Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал губернатор в своем telegram-канале.

ВСУ регулярно обстреливают приграничные территории РФ. В кремле заявили, что Россия создаст санитарную зону в Белгородской области с целью защиты.

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В Белгороде спустя пять минут после объявления ракетной опасности прогремели взрывы. Губернатор Вячеслав Гладков призвал жителей немедленно отойти от окон и укрыться. По предварительным данным, в небе раздалось около 40 взрывов. «Около 20 взрывов раздалось в небе над Белгородом после запуска сирены ракетной опасности, работает российская система противовоздушной обороны», — пишет ТАСС, ссылаясь на своего корреспондента. По его информации, через уличные громкоговорители граждан информируют о ракетной опасности, звучит сирена. Как говорится в сообщении, позже прозвучало еще 20 взрывов. Так в течение 15 минут были слышны порядка 40 взрывов. Гладков призвал жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами. «Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал губернатор в своем telegram-канале. ВСУ регулярно обстреливают приграничные территории РФ. В кремле заявили, что Россия создаст санитарную зону в Белгородской области с целью защиты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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