В Белгороде после объявления ракетной опасности прогремели взрывы

01 июня 2024 в 03:11 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Белгороде спустя пять минут после объявления ракетной опасности прогремели взрывы. Губернатор Вячеслав Гладков призвал жителей немедленно отойти от окон и укрыться. По предварительным данным, в небе раздалось около 40 взрывов. «Около 20 взрывов раздалось в небе над Белгородом после запуска сирены ракетной опасности, работает российская система противовоздушной обороны», — пишет ТАСС, ссылаясь на своего корреспондента. По его информации, через уличные громкоговорители граждан информируют о ракетной опасности, звучит сирена. Как говорится в сообщении, позже прозвучало еще 20 взрывов. Так в течение 15 минут были слышны порядка 40 взрывов. Гладков призвал жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами. «Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал губернатор в своем telegram-канале. ВСУ регулярно обстреливают приграничные территории РФ. В кремле заявили, что Россия создаст санитарную зону в Белгородской области с целью защиты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белгороде спустя пять минут после объявления ракетной опасности прогремели взрывы. Губернатор Вячеслав Гладков призвал жителей немедленно отойти от окон и укрыться. По предварительным данным, в небе раздалось около 40 взрывов. «Около 20 взрывов раздалось в небе над Белгородом после запуска сирены ракетной опасности, работает российская система противовоздушной обороны», — пишет ТАСС, ссылаясь на своего корреспондента. По его информации, через уличные громкоговорители граждан информируют о ракетной опасности, звучит сирена. Как говорится в сообщении, позже прозвучало еще 20 взрывов. Так в течение 15 минут были слышны порядка 40 взрывов. Гладков призвал жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами. «Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал губернатор в своем telegram-канале. ВСУ регулярно обстреливают приграничные территории РФ. В кремле заявили, что Россия создаст санитарную зону в Белгородской области с целью защиты.