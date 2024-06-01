Украинец, угнавший танк для ВС РФ, вдохновит ВСУ на массовое дезертирство

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По словам Вадима Сипрова, массовое дезертирство в ВСУ начнется после морального надлома в украинском обществе
По словам Вадима Сипрова, массовое дезертирство в ВСУ начнется после морального надлома в украинском обществе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сдавшийся в плен украинец Максим Лихачев, угнавший танк Т-64 и призывавший сослуживцев направить оружие ВСУ на Киев, мог вдохновить украинских военных на массовое дезертирство. По словам политолога Вадима Сипрова, когда усталость от конфликта станет критической, украинские бойцы начнут бежать с фронта.

«Танкист Максим Лихачев на своем опыте убедился в исторической правоте призыва [президента РФ Владимира] Путина к украинским военным. В полной мере этот призыв заработает, когда наступит моральный надлом в украинском обществе, усталость от конфликта станет критической, а военное управление на уровнях от командиров бригад и выше начнет распадаться», — заявил Сипров интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Он подчеркнул, что ускорить этот процесс можно только благодаря усилению военного режима. По его словам, в результате можно ожидать дезертирство целых рот и батальонов ВСУ.

Лихачев призвал сослуживцев ВСУ развернуть оружие и идти против украинской власти, которая «нас и вас истребляет». Он также выразил мнение о том, что действия украинской власти можно квалифицировать как геноцид.

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Сдавшийся в плен украинец Максим Лихачев, угнавший танк Т-64 и призывавший сослуживцев направить оружие ВСУ на Киев, мог вдохновить украинских военных на массовое дезертирство. По словам политолога Вадима Сипрова, когда усталость от конфликта станет критической, украинские бойцы начнут бежать с фронта. «Танкист Максим Лихачев на своем опыте убедился в исторической правоте призыва [президента РФ Владимира] Путина к украинским военным. В полной мере этот призыв заработает, когда наступит моральный надлом в украинском обществе, усталость от конфликта станет критической, а военное управление на уровнях от командиров бригад и выше начнет распадаться», — заявил Сипров интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Он подчеркнул, что ускорить этот процесс можно только благодаря усилению военного режима. По его словам, в результате можно ожидать дезертирство целых рот и батальонов ВСУ. Лихачев призвал сослуживцев ВСУ развернуть оружие и идти против украинской власти, которая «нас и вас истребляет». Он также выразил мнение о том, что действия украинской власти можно квалифицировать как геноцид.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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