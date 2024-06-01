Сдавшийся в плен украинец Максим Лихачев, угнавший танк Т-64 и призывавший сослуживцев направить оружие ВСУ на Киев, мог вдохновить украинских военных на массовое дезертирство. По словам политолога Вадима Сипрова, когда усталость от конфликта станет критической, украинские бойцы начнут бежать с фронта.
«Танкист Максим Лихачев на своем опыте убедился в исторической правоте призыва [президента РФ Владимира] Путина к украинским военным. В полной мере этот призыв заработает, когда наступит моральный надлом в украинском обществе, усталость от конфликта станет критической, а военное управление на уровнях от командиров бригад и выше начнет распадаться», — заявил Сипров интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Он подчеркнул, что ускорить этот процесс можно только благодаря усилению военного режима. По его словам, в результате можно ожидать дезертирство целых рот и батальонов ВСУ.
Лихачев призвал сослуживцев ВСУ развернуть оружие и идти против украинской власти, которая «нас и вас истребляет». Он также выразил мнение о том, что действия украинской власти можно квалифицировать как геноцид.
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