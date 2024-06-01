Путин пообещал помощь бойцам ЧВК с получением статуса инвалида боевых действий

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Путин отметил, что бойцы ЧВК должны иметь возможность получить необходимые удостоверения Фото:

Участники частных военных компаний должны иметь возможность получить статусы инвалидов боевых действий, как и любые другие военные. Содействие в этом вопросе обещал оказать президент России Владимир Путин на встрече с руководителем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой.

«То же самое относится и к частной военной компании, и к бойцам, которые воевали, как выяснилось, с общим противником, с неонацистами еще до вступления этих территорий в состав Российской Федерации», — сообщил Путин. Его слова передает официальный сайт Кремля. Он заявил, что эти вопросы должны быть отрегулированы.

В ходе встречи Цивилева рассказала президенту о проблемах в работе фонда. «У нас до сих пор [имеющие] статус „частные военные компании“ и „защитники Донбасса“ не получают [статус] инвалидов боевых действий», — рассказала Цивилева. Она также обратила внимание на сложности в этом процессе, так как сейчас удостоверения инвалидов выдают только исходя из общих заболеваний, не направляя на врачебно-военные комиссии.

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Участники частных военных компаний должны иметь возможность получить статусы инвалидов боевых действий, как и любые другие военные. Содействие в этом вопросе обещал оказать президент России Владимир Путин на встрече с руководителем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой. «То же самое относится и к частной военной компании, и к бойцам, которые воевали, как выяснилось, с общим противником, с неонацистами еще до вступления этих территорий в состав Российской Федерации», — сообщил Путин. Его слова передает официальный сайт Кремля. Он заявил, что эти вопросы должны быть отрегулированы. В ходе встречи Цивилева рассказала президенту о проблемах в работе фонда. «У нас до сих пор [имеющие] статус „частные военные компании“ и „защитники Донбасса“ не получают [статус] инвалидов боевых действий», — рассказала Цивилева. Она также обратила внимание на сложности в этом процессе, так как сейчас удостоверения инвалидов выдают только исходя из общих заболеваний, не направляя на врачебно-военные комиссии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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