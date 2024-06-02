Мальдивы запретили израильские паспорта на своей территории

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Рок-фестиваль «Нашествие-2017», первый день. Завидово, Тверь, турист, флаг израиля
Израильтянам закрыли въезд на Мальдивы Фото:

На Мальдивы запретили въезжать по израильским паспортам. Об этом сообщил глава министерства внутренней безопасности и технологий страны Али Ихсан.

«Президент [Мальдив] Мохамед Муиззу, следуя рекомендации кабинета министров, принял решение ввести запрет на израильские паспорта», — сообщил Али Ихсан. Его слова опубликованы на сайте правительства страны.

Согласно нововведениям в законодательстве, въезд в страну отныне запрещен гражданам, владеющим израильскими паспортами. Также будет создан специальный орган для контроля за новыми условиями.

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На Мальдивы запретили въезжать по израильским паспортам. Об этом сообщил глава министерства внутренней безопасности и технологий страны Али Ихсан. «Президент [Мальдив] Мохамед Муиззу, следуя рекомендации кабинета министров, принял решение ввести запрет на израильские паспорта», — сообщил Али Ихсан. Его слова опубликованы на сайте правительства страны. Согласно нововведениям в законодательстве, въезд в страну отныне запрещен гражданам, владеющим израильскими паспортами. Также будет создан специальный орган для контроля за новыми условиями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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