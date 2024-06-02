Мальдивы запретили израильские паспорта на своей территории

Израильтянам закрыли въезд на Мальдивы
На Мальдивы запретили въезжать по израильским паспортам. Об этом сообщил глава министерства внутренней безопасности и технологий страны Али Ихсан.
«Президент [Мальдив] Мохамед Муиззу, следуя рекомендации кабинета министров, принял решение ввести запрет на израильские паспорта», —
Согласно нововведениям в законодательстве, въезд в страну отныне запрещен гражданам, владеющим израильскими паспортами. Также будет создан специальный орган для контроля за новыми условиями.
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