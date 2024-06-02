Мальдивы запретили израильские паспорта на своей территории

02 июня 2024 в 20:18 Размер текста - 17 +

Израильтянам закрыли въезд на Мальдивы Фото: Владимир Андреев © URA.RU На Мальдивы запретили въезжать по израильским паспортам. Об этом сообщил глава министерства внутренней безопасности и технологий страны Али Ихсан. «Президент [Мальдив] Мохамед Муиззу, следуя рекомендации кабинета министров, принял решение ввести запрет на израильские паспорта», — сообщил Али Ихсан. Его слова опубликованы на сайте правительства страны. Согласно нововведениям в законодательстве, въезд в страну отныне запрещен гражданам, владеющим израильскими паспортами. Также будет создан специальный орган для контроля за новыми условиями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Мальдивы запретили въезжать по израильским паспортам. Об этом сообщил глава министерства внутренней безопасности и технологий страны Али Ихсан. «Президент [Мальдив] Мохамед Муиззу, следуя рекомендации кабинета министров, принял решение ввести запрет на израильские паспорта», — сообщил Али Ихсан. Его слова опубликованы на сайте правительства страны. Согласно нововведениям в законодательстве, въезд в страну отныне запрещен гражданам, владеющим израильскими паспортами. Также будет создан специальный орган для контроля за новыми условиями.