ESHG: богатые люди подвержены большему риску рака

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Евгений Куйвашев посетил ОКБ №1. Екатеринбург, диагностика, мозг человека, томография, онкология, рак, томограмма
Люди с высокими доходами подвержены развитию различных видов онкологии, заявили в Хельсинском университете Фото:

Люди, чей доход является очень высоким, намного больше, чем бедные, подвержены развитию рака простаты, молочной железы и других видов онкологии. Об этом говорится в исследовании Хельсинкского Института молекулярной медицины в Финляндии.

«Богатые люди генетически подвержены большему риску развития рака, чем бедные», — передает New York Post информацию из исследования. В частности, люди с высоким уровнем жизни подвержены риску развития рака молочной железы, простаты и другим разновидностям болезни.

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Менее обеспеченные финансово люди подвержены артриту, депрессии, диабету и раку легких, сообщает Хельсинский университет. В исследовании был проведен анализ геномных данных, социально-экономического статуса (СЭС) и здоровья около 280 000 финнов в возрастной категории от 35 до 80 лет.

Также руководитель исследования доктор Фиона Хагенбек отметила перспективы использования полигенных оценок риска в медицинских протоколах скрининга. Эти оценки позволяют измерять вероятность развития заболеваний на основе генетических данных. Так, учет генетических факторов может способствовать созданию более стратифицированных и индивидуализированных протоколов скрининга.

Ранее URA.RU в своем материале писало о диетах для онкобольных после химиотерапии, во время которых стоит употреблять продукты, богатые питательными веществами. Среди них: фрукты, овощи, нежирные белки, полезные жиры и цельнозерновые продукты.

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Люди, чей доход является очень высоким, намного больше, чем бедные, подвержены развитию рака простаты, молочной железы и других видов онкологии. Об этом говорится в исследовании Хельсинкского Института молекулярной медицины в Финляндии. «Богатые люди генетически подвержены большему риску развития рака, чем бедные», — передает New York Post информацию из исследования. В частности, люди с высоким уровнем жизни подвержены риску развития рака молочной железы, простаты и другим разновидностям болезни. Менее обеспеченные финансово люди подвержены артриту, депрессии, диабету и раку легких, сообщает Хельсинский университет. В исследовании был проведен анализ геномных данных, социально-экономического статуса (СЭС) и здоровья около 280 000 финнов в возрастной категории от 35 до 80 лет. Также руководитель исследования доктор Фиона Хагенбек отметила перспективы использования полигенных оценок риска в медицинских протоколах скрининга. Эти оценки позволяют измерять вероятность развития заболеваний на основе генетических данных. Так, учет генетических факторов может способствовать созданию более стратифицированных и индивидуализированных протоколов скрининга. Ранее URA.RU в своем материале писало о диетах для онкобольных после химиотерапии, во время которых стоит употреблять продукты, богатые питательными веществами. Среди них: фрукты, овощи, нежирные белки, полезные жиры и цельнозерновые продукты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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