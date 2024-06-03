ESHG: богатые люди подвержены большему риску рака

03 июня 2024 в 10:32 Размер текста - 17 +

Люди с высокими доходами подвержены развитию различных видов онкологии, заявили в Хельсинском университете Фото: Александр Мамаев © URA.RU Люди, чей доход является очень высоким, намного больше, чем бедные, подвержены развитию рака простаты, молочной железы и других видов онкологии. Об этом говорится в исследовании Хельсинкского Института молекулярной медицины в Финляндии. «Богатые люди генетически подвержены большему риску развития рака, чем бедные», — передает New York Post информацию из исследования. В частности, люди с высоким уровнем жизни подвержены риску развития рака молочной железы, простаты и другим разновидностям болезни. Новость по теме Опасность рака кожи при загаре: главные ошибки и способы защиты Менее обеспеченные финансово люди подвержены артриту, депрессии, диабету и раку легких, сообщает Хельсинский университет. В исследовании был проведен анализ геномных данных, социально-экономического статуса (СЭС) и здоровья около 280 000 финнов в возрастной категории от 35 до 80 лет. Также руководитель исследования доктор Фиона Хагенбек отметила перспективы использования полигенных оценок риска в медицинских протоколах скрининга. Эти оценки позволяют измерять вероятность развития заболеваний на основе генетических данных. Так, учет генетических факторов может способствовать созданию более стратифицированных и индивидуализированных протоколов скрининга. Ранее URA.RU в своем материале писало о диетах для онкобольных после химиотерапии, во время которых стоит употреблять продукты, богатые питательными веществами. Среди них: фрукты, овощи, нежирные белки, полезные жиры и цельнозерновые продукты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Люди, чей доход является очень высоким, намного больше, чем бедные, подвержены развитию рака простаты, молочной железы и других видов онкологии. Об этом говорится в исследовании Хельсинкского Института молекулярной медицины в Финляндии. «Богатые люди генетически подвержены большему риску развития рака, чем бедные», — передает New York Post информацию из исследования. В частности, люди с высоким уровнем жизни подвержены риску развития рака молочной железы, простаты и другим разновидностям болезни. Менее обеспеченные финансово люди подвержены артриту, депрессии, диабету и раку легких, сообщает Хельсинский университет. В исследовании был проведен анализ геномных данных, социально-экономического статуса (СЭС) и здоровья около 280 000 финнов в возрастной категории от 35 до 80 лет. Также руководитель исследования доктор Фиона Хагенбек отметила перспективы использования полигенных оценок риска в медицинских протоколах скрининга. Эти оценки позволяют измерять вероятность развития заболеваний на основе генетических данных. Так, учет генетических факторов может способствовать созданию более стратифицированных и индивидуализированных протоколов скрининга. Ранее URA.RU в своем материале писало о диетах для онкобольных после химиотерапии, во время которых стоит употреблять продукты, богатые питательными веществами. Среди них: фрукты, овощи, нежирные белки, полезные жиры и цельнозерновые продукты.