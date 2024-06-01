Диета для онкобольных после химиотерапии: какие продукты обязательно должны быть в рационе

NewsTrack: фрукты и овощи помогают восстановиться после химиотерапии

01 июня 2024 в 19:03 Размер текста - 17 +

После химиотерапии стоит внести в рацион продукты богатые питательными веществами Фото: Илья Московец © URA.RU Подходящая диета помогает восстановить силы и укрепить организм после химиотерапии. Находящимся в ремиссии после лечения от онкологии стоит уделить внимание продуктам, богатым питательными веществами. Об этом сообщает индийская газета NewsTrack. «Выбирайте диету, богатую фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами, нежирными белками и полезными жирами. Эти продукты содержат необходимые витамины, минералы, антиоксиданты и фитонутриенты, необходимые для восстановления организма и повышения иммунитета», — сообщается в материале NewsTrack. Отмечается, что перед изменениями в рационе, стоит проконсультироваться с рядом специалистов, включая онколога, диетолога и нутрициолога. В статье подчеркивается, что химиотерапия воздействует не только на раковые, но и на здоровые клетки. Это может негативно повлиять, в частности, на работу иммунной и пищеварительной системы. Из-за этого возможны такие проблемы, как тошнота, рвота, диарея и запор. Поэтому прошедшим лечение от онкологии следует выбирать продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как фрукты, овощи, бобы. По мнению авторов материала стоит также включить в рацион нежирные источники белка — птицу, рыбу и молочные продукты. Для получения полезных жирных кислот омега-3 подойдут лосось, грецкие орехи, семена льна и чиа. Они уменьшат воспалительные процессы в организме и поддержат здоровье сердца. Ранее URA.RU сообщало, какие продукты надо употреблять, чтобы защититься от рака. Так, цельнозерновые в больших количествах способны снизить вероятность возникновения и развития злокачественного образования толстой кишки. Черника же способна предотвратить появление любого вида рака. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подходящая диета помогает восстановить силы и укрепить организм после химиотерапии. Находящимся в ремиссии после лечения от онкологии стоит уделить внимание продуктам, богатым питательными веществами. Об этом сообщает индийская газета NewsTrack. «Выбирайте диету, богатую фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами, нежирными белками и полезными жирами. Эти продукты содержат необходимые витамины, минералы, антиоксиданты и фитонутриенты, необходимые для восстановления организма и повышения иммунитета», — сообщается в материале NewsTrack. Отмечается, что перед изменениями в рационе, стоит проконсультироваться с рядом специалистов, включая онколога, диетолога и нутрициолога. В статье подчеркивается, что химиотерапия воздействует не только на раковые, но и на здоровые клетки. Это может негативно повлиять, в частности, на работу иммунной и пищеварительной системы. Из-за этого возможны такие проблемы, как тошнота, рвота, диарея и запор. Поэтому прошедшим лечение от онкологии следует выбирать продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как фрукты, овощи, бобы. По мнению авторов материала стоит также включить в рацион нежирные источники белка — птицу, рыбу и молочные продукты. Для получения полезных жирных кислот омега-3 подойдут лосось, грецкие орехи, семена льна и чиа. Они уменьшат воспалительные процессы в организме и поддержат здоровье сердца. Ранее URA.RU сообщало, какие продукты надо употреблять, чтобы защититься от рака. Так, цельнозерновые в больших количествах способны снизить вероятность возникновения и развития злокачественного образования толстой кишки. Черника же способна предотвратить появление любого вида рака.