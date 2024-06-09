Песков объяснил, почему Германия заявляет о войне с Россией

Песков: ФРГ пытается угодить США, НАТО и ЕС, говоря о войне с Россией
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В МО Германии призывали к войне с Россией Фото:

Заявления Германии о подготовке к войне с Россией обусловлены тем, что ФРГ пытается одновременно угодить и Евросоюзу, и НАТО, и США. Так на сообщения Берлина отреагировал представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Германия всегда после второй мировой войны имела большие проблемы в плане дефицита суверенности, самостоятельности. Власти ФРГ „наперегонки пытаются угодить“ и Брюсселю угодить, и вашингтонскому паркому, и Столтенбергу в НАТО. Представляете, как они разрываются? Вот такая у них нелегкая позиция», — поделился Песков с журналистом Павлом Зарубиным.

Ранее в Германии допустили применение западного оружия для ударов по территории России. Также власти ФРГ с начала 2024 года сообщают о том, что готовятся к войне с Россией. Недавно с призывом готовиться к конфликту с Московой сообщал немецкий министр обороны.

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Заявления Германии о подготовке к войне с Россией обусловлены тем, что ФРГ пытается одновременно угодить и Евросоюзу, и НАТО, и США. Так на сообщения Берлина отреагировал представитель Кремля Дмитрий Песков. «Германия всегда после второй мировой войны имела большие проблемы в плане дефицита суверенности, самостоятельности. Власти ФРГ „наперегонки пытаются угодить“ и Брюсселю угодить, и вашингтонскому паркому, и Столтенбергу в НАТО. Представляете, как они разрываются? Вот такая у них нелегкая позиция», — поделился Песков с журналистом Павлом Зарубиным. Ранее в Германии допустили применение западного оружия для ударов по территории России. Также власти ФРГ с начала 2024 года сообщают о том, что готовятся к войне с Россией. Недавно с призывом готовиться к конфликту с Московой сообщал немецкий министр обороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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