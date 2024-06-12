Пилот рухнувшего под Первоуральском вертолета летал на нем с детьми

Пилот рухнувшего 12 июня под Первоуральском вертолета — 38-летний бизнесмен Игорь Чистовский — приобрел судно в середине 2010-х. И летал на нем с маленькими детьми (у него недавно родился четвертый ребенок).
«Игорь купил вертолет больше восьми лет назад. И постоянно летал на нем вместе с детьми», — пишет telegram-канал «Ural Mash».
ЧП случилось вечером 12 июня. Пилот и пассажирка (ее личность пока точно не установлена) госпитализированы. Мужчина находится в состоянии средней тяжести (у него, по сообщениям некоторых telegram-каналов, может быть амнезия), а пассажирка — в крайне тяжелом. Подробнее об этом происшествии — в сюжете URA.RU.
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