12 июня 2024

Пилот рухнувшего под Первоуральском вертолета летал на нем с детьми

© Служба новостей «URA.RU»
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Игорь Чистовский купил вертолет больше восьми лет назад (архивное фото)
Игорь Чистовский купил вертолет больше восьми лет назад (архивное фото) Фото:
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Пилот рухнувшего 12 июня под Первоуральском вертолета — 38-летний бизнесмен Игорь Чистовский — приобрел судно в середине 2010-х. И летал на нем с маленькими детьми (у него недавно родился четвертый ребенок).

«Игорь купил вертолет больше восьми лет назад. И постоянно летал на нем вместе с детьми», — пишет telegram-канал «Ural Mash».

ЧП случилось вечером 12 июня. Пилот и пассажирка (ее личность пока точно не установлена) госпитализированы. Мужчина находится в состоянии средней тяжести (у него, по сообщениям некоторых telegram-каналов, может быть амнезия), а пассажирка — в крайне тяжелом. Подробнее об этом происшествии — в сюжете URA.RU.

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Пилот рухнувшего 12 июня под Первоуральском вертолета — 38-летний бизнесмен Игорь Чистовский — приобрел судно в середине 2010-х. И летал на нем с маленькими детьми (у него недавно родился четвертый ребенок). «Игорь купил вертолет больше восьми лет назад. И постоянно летал на нем вместе с детьми», — пишет telegram-канал «Ural Mash». ЧП случилось вечером 12 июня. Пилот и пассажирка (ее личность пока точно не установлена) госпитализированы. Мужчина находится в состоянии средней тяжести (у него, по сообщениям некоторых telegram-каналов, может быть амнезия), а пассажирка — в крайне тяжелом. Подробнее об этом происшествии — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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