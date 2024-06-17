17 июня 2024

Генпрокуратура хочет запретить работникам нежелательных организаций въезд в РФ

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Сотрудникам 166 организаций могут запретить въезд в Россию
Сотрудникам 166 организаций могут запретить въезд в Россию Фото:

В России могут запретить въезд на территорию страны иностранным гражданам, которые участвуют в деятельности нежелательных организаций, чтобы защищаться от влияния извне. Такое предложение внесла Генпрокуратура для правок в новое миграционное законодательство, которое подготавливает МВД.

«Генпрокуратура предлагает дополнить статью 13. … Запретить въезд, пребывание и проживание в стране людей, которые участвуют в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории РФ. Такая мера необходима, с учетом крайней актуальности противодействия иностранного вмешательства во внутренние дела», — приводят слова из письма Генпрокуратуры к МВД «Известия».

Сейчас в список нежелательных организаций занесено 166 наименований. При этом, более 100 — объединения.

Минюст РФ добавил Deutsches Historisches Institut Moskau (»Германский исторический институт в Москве») в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Об этом сообщает телеканал RT.

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В России могут запретить въезд на территорию страны иностранным гражданам, которые участвуют в деятельности нежелательных организаций, чтобы защищаться от влияния извне. Такое предложение внесла Генпрокуратура для правок в новое миграционное законодательство, которое подготавливает МВД. «Генпрокуратура предлагает дополнить статью 13. … Запретить въезд, пребывание и проживание в стране людей, которые участвуют в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории РФ. Такая мера необходима, с учетом крайней актуальности противодействия иностранного вмешательства во внутренние дела», — приводят слова из письма Генпрокуратуры к МВД «Известия». Сейчас в список нежелательных организаций занесено 166 наименований. При этом, более 100 — объединения. Минюст РФ добавил Deutsches Historisches Institut Moskau (»Германский исторический институт в Москве») в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Об этом сообщает телеканал RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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