Генпрокуратура хочет запретить работникам нежелательных организаций въезд в РФ

В России могут запретить въезд на территорию страны иностранным гражданам, которые участвуют в деятельности нежелательных организаций, чтобы защищаться от влияния извне. Такое предложение внесла Генпрокуратура для правок в новое миграционное законодательство, которое подготавливает МВД.
«Генпрокуратура предлагает дополнить статью 13. … Запретить въезд, пребывание и проживание в стране людей, которые участвуют в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории РФ. Такая мера необходима, с учетом крайней актуальности противодействия иностранного вмешательства во внутренние дела», — приводят слова из письма Генпрокуратуры к МВД «Известия».
Сейчас в список нежелательных организаций занесено 166 наименований. При этом, более 100 — объединения.
Минюст РФ добавил Deutsches Historisches Institut Moskau (»Германский исторический институт в Москве») в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Об этом сообщает телеканал RT.
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