Москве пообещали рекордную жару после ливней

В конце июня в Москве ожидается жаркая погода, с температурой воздуха выше +30°C

27 июня 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

Москву ожидает 30-градусная жара Фото: Денис Моргунов © URA.RU Москва ожидает аномальную жару после проливных дождей. В последние выходные июня столбики термометров могут подняться выше +30°C. Июль начнется с малооблачной, сухой погоды, когда температура воздуха будет достигать +30…+33°C. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Заключительные выходные июня ознаменуются жарой. Столбики термометров пресекут отметку +30°. Июль начнется с малооблачной, засушливой погоды. Температура воздуха будет достигать +30…+33°», — передает слова Тишковца MK.RU . Он добавил, что на этой неделе погода в регионе будет определяться влиянием скандинавского антициклона. Последним днем комфортного прохладного лета станет 27 июня. Уже 28 июня начнется резкое потепление.Ожидается, что среднемесячные температуры будут на 2-2,5 градуса выше нормы, при этом уровень осадков снизится на 10-30% по сравнению с обычными показателями. В среду и четверг жители области будут наблюдать июльские показатели тепла — от +24 до +27°. Пик жары придется на 28 июня, когда столбики термометров поднимутся до +27…+30°. Ночью при этом будет относительно прохладно — от +12 до +15°, заключил синоптик. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Москва ожидает аномальную жару после проливных дождей. В последние выходные июня столбики термометров могут подняться выше +30°C. Июль начнется с малооблачной, сухой погоды, когда температура воздуха будет достигать +30…+33°C. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Заключительные выходные июня ознаменуются жарой. Столбики термометров пресекут отметку +30°. Июль начнется с малооблачной, засушливой погоды. Температура воздуха будет достигать +30…+33°», — передает слова Тишковца MK.RU. Он добавил, что на этой неделе погода в регионе будет определяться влиянием скандинавского антициклона. Последним днем комфортного прохладного лета станет 27 июня. Уже 28 июня начнется резкое потепление.Ожидается, что среднемесячные температуры будут на 2-2,5 градуса выше нормы, при этом уровень осадков снизится на 10-30% по сравнению с обычными показателями. В среду и четверг жители области будут наблюдать июльские показатели тепла — от +24 до +27°. Пик жары придется на 28 июня, когда столбики термометров поднимутся до +27…+30°. Ночью при этом будет относительно прохладно — от +12 до +15°, заключил синоптик.