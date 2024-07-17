17 июля 2024

Российских бойцов, освобожденных из плена, доставили в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Российские бойцы прибыли в Москву из плена (архивное фото)
Российские бойцы прибыли в Москву из плена (архивное фото) Фото:

Военнослужащих армии РФ, которые были освобождены из украинского плена, доставили в Москву. Опубликовано видео выгрузки бойцов из самолета.

«В Москву доставили 95 российских военных, находившихся в плену на Украине. Бойцов ВС РФ отправят в медицинские учреждения для лечения и реабилитации», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале газеты «Известия».

Между Россией и Украиной произошел обмен пленными по формуле 95 на 95. Обмен произвели при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

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Военнослужащих армии РФ, которые были освобождены из украинского плена, доставили в Москву. Опубликовано видео выгрузки бойцов из самолета. «В Москву доставили 95 российских военных, находившихся в плену на Украине. Бойцов ВС РФ отправят в медицинские учреждения для лечения и реабилитации», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале газеты «Известия». Между Россией и Украиной произошел обмен пленными по формуле 95 на 95. Обмен произвели при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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