Российских бойцов, освобожденных из плена, доставили в Москву

Российские бойцы прибыли в Москву из плена (архивное фото)
Военнослужащих армии РФ, которые были освобождены из украинского плена, доставили в Москву. Опубликовано видео выгрузки бойцов из самолета.
«В Москву доставили 95 российских военных, находившихся в плену на Украине. Бойцов ВС РФ отправят в медицинские учреждения для лечения и реабилитации», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале газеты «Известия».
Между Россией и Украиной произошел обмен пленными по формуле 95 на 95. Обмен произвели при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.
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