Shоt: Алсу уехала на Олимпиаду в Париж во время процесса развода с мужем

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Открытие выставки Евгении Васильевой в госпитале Лапино. Москва, галерея, выставка картин, экспозиция, алсу
После 18 лет совместной жизни певица Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым Фото:

Певица Алсу уехала на Олимпиаду в Париж с ребенком во время процесса развода с мужем Яном Абрамовым. Об этом сообщил адвокат ее мужа Александр Добровинский.

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«Алсу улетела на Олимпиаду в Париж с одним из своих детей, пока в Москве идет ее бракоразводный процесс», — пишет telegram-канал Shot, ссылаясь на слова Добровинского. После 18 лет совместной жизни певица Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым, а среди предполагаемых причин расставания называют вероятные измены со стороны мужа.

Ранее сообщалось, что Ян Абрамов предложил оставить Алсу 2,5 млрд рублей, но она отказалась и подала на раздел имущества. На данный момент представитель Яна Абрамова заявляет, что он до последнего будет стараться вернуть брак.

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Певица Алсу уехала на Олимпиаду в Париж с ребенком во время процесса развода с мужем Яном Абрамовым. Об этом сообщил адвокат ее мужа Александр Добровинский. «Алсу улетела на Олимпиаду в Париж с одним из своих детей, пока в Москве идет ее бракоразводный процесс», — пишет telegram-канал Shot, ссылаясь на слова Добровинского. После 18 лет совместной жизни певица Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым, а среди предполагаемых причин расставания называют вероятные измены со стороны мужа. Ранее сообщалось, что Ян Абрамов предложил оставить Алсу 2,5 млрд рублей, но она отказалась и подала на раздел имущества. На данный момент представитель Яна Абрамова заявляет, что он до последнего будет стараться вернуть брак.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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