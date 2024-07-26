Shоt: Алсу уехала на Олимпиаду в Париж во время процесса развода с мужем

Певица Алсу уехала на Олимпиаду в Париж с ребенком во время процесса развода с мужем Яном Абрамовым. Об этом сообщил адвокат ее мужа Александр Добровинский.
«Алсу улетела на Олимпиаду в Париж с одним из своих детей, пока в Москве идет ее бракоразводный процесс», — пишет telegram-канал Shot, ссылаясь на слова Добровинского. После 18 лет совместной жизни певица Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым, а среди предполагаемых причин расставания называют вероятные измены со стороны мужа.
Ранее сообщалось, что Ян Абрамов предложил оставить Алсу 2,5 млрд рублей, но она отказалась и подала на раздел имущества. На данный момент представитель Яна Абрамова заявляет, что он до последнего будет стараться вернуть брак.
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