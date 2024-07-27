Теннисист Медведев обыграл Хидзикату на Олимпиаде в Париже

27 июля 2024 в 22:56 Размер текста - 17 +

Медведев обыграл Хидзикату со счетом 6:2 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Олимпиада-2024 На Олимпийских играх в Париже российский теннисист Даниил Медведев победил австралийского соперника Ринки Хидзикату. В следующем матче Медведев сразится с австрийским теннисистом Себастианом Офнером. Об этом сообщает telegram-канал Sport24. «Даниил Медведев разгромил Ринки Хидзикату на старте Олимпиады в Париже — 6:2, 6:1», — передает telegram-канал . Отмечается, что следующим с российским теннисистом будет соперничать Себастиан Офнер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Олимпийских играх в Париже российский теннисист Даниил Медведев победил австралийского соперника Ринки Хидзикату. В следующем матче Медведев сразится с австрийским теннисистом Себастианом Офнером. Об этом сообщает telegram-канал Sport24. «Даниил Медведев разгромил Ринки Хидзикату на старте Олимпиады в Париже — 6:2, 6:1», — передает telegram-канал. Отмечается, что следующим с российским теннисистом будет соперничать Себастиан Офнер.