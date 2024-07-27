Медведев обыграл Хидзикату со счетом 6:2
новость из сюжетаОлимпиада-2024
На Олимпийских играх в Париже российский теннисист Даниил Медведев победил австралийского соперника Ринки Хидзикату. В следующем матче Медведев сразится с австрийским теннисистом Себастианом Офнером. Об этом сообщает telegram-канал Sport24.
«Даниил Медведев разгромил Ринки Хидзикату на старте Олимпиады в Париже — 6:2, 6:1», — передает
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