Теннисист Медведев обыграл Хидзикату на Олимпиаде в Париже

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Детский лагерь Уральские самоцветы. Свердловская область, настольный теннис, ракетка
Медведев обыграл Хидзикату со счетом 6:2 Фото:
новость из сюжета
Олимпиада-2024

На Олимпийских играх в Париже российский теннисист Даниил Медведев победил австралийского соперника Ринки Хидзикату. В следующем матче Медведев сразится с австрийским теннисистом Себастианом Офнером. Об этом сообщает telegram-канал Sport24.

«Даниил Медведев разгромил Ринки Хидзикату на старте Олимпиады в Париже — 6:2, 6:1», — передает telegram-канал. Отмечается, что следующим с российским теннисистом будет соперничать Себастиан Офнер.

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На Олимпийских играх в Париже российский теннисист Даниил Медведев победил австралийского соперника Ринки Хидзикату. В следующем матче Медведев сразится с австрийским теннисистом Себастианом Офнером. Об этом сообщает telegram-канал Sport24. «Даниил Медведев разгромил Ринки Хидзикату на старте Олимпиады в Париже — 6:2, 6:1», — передает telegram-канал. Отмечается, что следующим с российским теннисистом будет соперничать Себастиан Офнер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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