Звезде «Счастливы вместе» Юлии Захаровой 44: алкоголизм, побои мужа и возвращение на сцену

Юлии Захаровой, сыгравшей Лену Полено, исполняется 44 года 28 июля

28 июля 2024 в 21:31 Размер текста - 17 +

Юлия Захарова прославилась благодаря сериалу «Счастливы вместе» Фото: Svklimkin/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0 Российская актриса Юлия Захарова, которая сыграла Лену Полено в сериале «Счастливы вместе» 28 июля исполняется 44 года. После съемок в сериале, который стал культовым для многих зрителей, Юлия Захарова пропала с телеэкранов на несколько лет. О том, как сложилась судьба актрисы — в материале URA.RU. Биография Актриса Юлия Захарова родилась 28 июля 1980 года в Туле. Ее родители были инженерами и работали на заводе. До актерской карьеры Юлия училась на филолога в гуманитарном институте. «Мне было очень скучно в институте и очень хотелось изменить свою судьбу», отмечает Захарова. В итоге девушка поступила ГИТИС. Творчество Первую свою роль в кино актриса получила в сериале «Пан или пропал». Однако известность ей принесла роль Лены Полено в сериале «Счастливы вместе». По ее словам, ее кандидатуру утвердили одной из первых. «На пробы я пришла совершенно случайно. Услышала, как два артиста моего театра обсуждали проект, который делают на основе известного американского ситкома», — поделилась актриса. Кроме нашумевшего сериала, девушка снялась в фильмах «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Аэропорт», «Алька», «Водяная», «Анекдоты-2». Личная жизнь Еще будучи студенткой ГИТИС, она познакомилась с режиссером Константином Богомоловым. Их союз просуществовал шесть лет. «Я снимала комнату в коммуналке — он помогал мне финансово, а сам жил у родителей в центре <…> Костя поднял меня на новый уровень как личность. Я ему благодарна за это», — рассказала актриса. В 2013 году на Кипре Юлия Захарова познакомилась музыкантом Александром Дорониным. На тот момент он был женат на Анне Лефтери, которая болела онкологическим заболеванием. Однако в 2017 году Юлия заявила, что они разошлись из-за измен и рукоприкладства с его стороны. Юлия Захарова обвиняла экс-супруга Александра Доронина в рукоприкладстве Фото: ТАСС/ Александр Саверкин На передаче «На самом деле» экс-супруга Доронина рассказала, что актриса ей угрожала. «Я получаю угрозы в свой адрес, что „мне не жить“, что она причинит вред моему здоровью», — заявила она. Также выяснилось, что Доронин встречался с Захаровой, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Сама актриса призналась, что Александр неоднократно поднимал на нее руку: «Ты бил меня ногами по лицу. Однажды ты убежал, оставив меня избитой в квартире… У меня челюсть была свернута однажды». После этого Юлия Захарова познакомилась с фотографом Алексеем Новгородским, с которым, по словам актрисы, она обрела счастье. Она отметила, что они встретились благодаря общим друзьям. Возвращение в театр Осенью 2023 года актриса появилась на театральной сцене после скандала на похоронах Вячеслава Гришечкина. Она приняла участие в двух спектаклях «Любовнички» с Сергеем Глушко в Санкт-Петербурге и Туле, отмечает издание news.ru. В прошлом году 19 сентября Захарова появилась на похоронах актера Гришечкина в нетрезвом виде и оскорбила журналистов. На видео, опубликованном в сети, актриса много курит, плачет и не может связать несколько слов. По словам нарколога Василия Шурова, у звезды «Счастливы Вместе» есть признаки алкогольной зависимости. Он отметил, что женщина выглядела старше своего возраста и неухожено. Причина отсутствия актрисы в сериале «Букины» Актрису Юлию Захарову не пригласили на съемки сериала «Букины» из-за новой концепции. Об этом сообщает брат актрисы Антон Тульский. Он отметил, что его сестра огорчилась из-за того, что не смогла принять участие в проекте. «Если не пригласили, наверное, у продюсерской группы свое видение состава, концепции. Мне кажется, повторять „Счастливы вместе“ один в один нелогично. А то, что расстроилась, — конечно, обидно, так как это и финансовый проект», — объяснил Тульский. Его слова передает Starhit. В декабре прошлого года на телеэкраны вышло продолжение сериала «Счастливы вместе» спустя 10 лет под новым названием «Букины». В сериале приняли участие вся семья «Букиных», кроме Юлии Захаровой и Павла Савинкова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская актриса Юлия Захарова, которая сыграла Лену Полено в сериале «Счастливы вместе» 28 июля исполняется 44 года. После съемок в сериале, который стал культовым для многих зрителей, Юлия Захарова пропала с телеэкранов на несколько лет. О том, как сложилась судьба актрисы — в материале URA.RU. Актриса Юлия Захарова родилась 28 июля 1980 года в Туле. Ее родители были инженерами и работали на заводе. До актерской карьеры Юлия училась на филолога в гуманитарном институте. «Мне было очень скучно в институте и очень хотелось изменить свою судьбу», отмечает Захарова. В итоге девушка поступила ГИТИС. Первую свою роль в кино актриса получила в сериале «Пан или пропал». Однако известность ей принесла роль Лены Полено в сериале «Счастливы вместе». По ее словам, ее кандидатуру утвердили одной из первых. «На пробы я пришла совершенно случайно. Услышала, как два артиста моего театра обсуждали проект, который делают на основе известного американского ситкома», — поделилась актриса. Кроме нашумевшего сериала, девушка снялась в фильмах «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Аэропорт», «Алька», «Водяная», «Анекдоты-2». Еще будучи студенткой ГИТИС, она познакомилась с режиссером Константином Богомоловым. Их союз просуществовал шесть лет. «Я снимала комнату в коммуналке — он помогал мне финансово, а сам жил у родителей в центре <…> Костя поднял меня на новый уровень как личность. Я ему благодарна за это», — рассказала актриса. В 2013 году на Кипре Юлия Захарова познакомилась музыкантом Александром Дорониным. На тот момент он был женат на Анне Лефтери, которая болела онкологическим заболеванием. Однако в 2017 году Юлия заявила, что они разошлись из-за измен и рукоприкладства с его стороны. На передаче «На самом деле» экс-супруга Доронина рассказала, что актриса ей угрожала. «Я получаю угрозы в свой адрес, что „мне не жить“, что она причинит вред моему здоровью», — заявила она. Также выяснилось, что Доронин встречался с Захаровой, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Сама актриса призналась, что Александр неоднократно поднимал на нее руку: «Ты бил меня ногами по лицу. Однажды ты убежал, оставив меня избитой в квартире… У меня челюсть была свернута однажды». После этого Юлия Захарова познакомилась с фотографом Алексеем Новгородским, с которым, по словам актрисы, она обрела счастье. Она отметила, что они встретились благодаря общим друзьям. Осенью 2023 года актриса появилась на театральной сцене после скандала на похоронах Вячеслава Гришечкина. Она приняла участие в двух спектаклях «Любовнички» с Сергеем Глушко в Санкт-Петербурге и Туле, отмечает издание news.ru. В прошлом году 19 сентября Захарова появилась на похоронах актера Гришечкина в нетрезвом виде и оскорбила журналистов. На видео, опубликованном в сети, актриса много курит, плачет и не может связать несколько слов. По словам нарколога Василия Шурова, у звезды «Счастливы Вместе» есть признаки алкогольной зависимости. Он отметил, что женщина выглядела старше своего возраста и неухожено. Актрису Юлию Захарову не пригласили на съемки сериала «Букины» из-за новой концепции. Об этом сообщает брат актрисы Антон Тульский. Он отметил, что его сестра огорчилась из-за того, что не смогла принять участие в проекте. «Если не пригласили, наверное, у продюсерской группы свое видение состава, концепции. Мне кажется, повторять „Счастливы вместе“ один в один нелогично. А то, что расстроилась, — конечно, обидно, так как это и финансовый проект», — объяснил Тульский. Его слова передает Starhit. В декабре прошлого года на телеэкраны вышло продолжение сериала «Счастливы вместе» спустя 10 лет под новым названием «Букины». В сериале приняли участие вся семья «Букиных», кроме Юлии Захаровой и Павла Савинкова.