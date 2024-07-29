Появилось видео побега жителя Латвии с пятилетней дочкой в Россию

В сети появились кадры побега гражданина Латвии Станислава Букайнса вместе с дочерью в Россию. Видео мужчина предоставил RT.
«Перебраться через границу было проще, чем видео записать про это», — отметил мужчина в разговоре с RT. На кадрах видно, как он со своей дочерью Моникой сидят на плоту в зарослях камышей на территории России.
Букайнас является политическим блогером и на родине ему угрожают уголовным преследованием за поездку в РФ. Мужчина подозревается в шпионаже.
Ранее 36-летний Букайнс вместе со своей пятилетней дочерью добрался до России и попросил у властей убежища. Отмечается, что основную часть пути семья преодолела на плоту.
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