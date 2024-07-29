Появилось видео побега жителя Латвии с пятилетней дочкой в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбежавший из Латвии Букайнс основную часть пути до РФ преодолел на плоту
Сбежавший из Латвии Букайнс основную часть пути до РФ преодолел на плоту Фото:

В сети появились кадры побега гражданина Латвии Станислава Букайнса вместе с дочерью в Россию. Видео мужчина предоставил RT.

«Перебраться через границу было проще, чем видео записать про это», — отметил мужчина в разговоре с RT. На кадрах видно, как он со своей дочерью Моникой сидят на плоту в зарослях камышей на территории России.

Букайнас является политическим блогером и на родине ему угрожают уголовным преследованием за поездку в РФ. Мужчина подозревается в шпионаже.

Ранее 36-летний Букайнс вместе со своей пятилетней дочерью добрался до России и попросил у властей убежища. Отмечается, что основную часть пути семья преодолела на плоту. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В сети появились кадры побега гражданина Латвии Станислава Букайнса вместе с дочерью в Россию. Видео мужчина предоставил RT. «Перебраться через границу было проще, чем видео записать про это», — отметил мужчина в разговоре с RT. На кадрах видно, как он со своей дочерью Моникой сидят на плоту в зарослях камышей на территории России. Букайнас является политическим блогером и на родине ему угрожают уголовным преследованием за поездку в РФ. Мужчина подозревается в шпионаже. Ранее 36-летний Букайнс вместе со своей пятилетней дочерью добрался до России и попросил у властей убежища. Отмечается, что основную часть пути семья преодолела на плоту. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...