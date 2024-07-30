СК изучит практику освобождения от уголовного наказания участников СВО

30 июля 2024 в 18:51 Размер текста - 17 +

Возможность освободиться от уголовного преследования появилась в 2023 году Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение провести анализ судебной практики по вопросам освобождения от уголовной ответственности тех, кто заключил контракт с Минобороны для участия в СВО. Информацию приводит пресс-служба ведомства. «Отмечено, что лица, принимающие решение вступить в ряды Вооруженных Сил России, руководствуются не только стремлением избежать наказания, но и желанием быть полезными Родине», — говорится в релизе. Бастрыкин поручил изучить практику применения законодательства в таких случаях. По его мнению, в такой сфере есть индивидуальные случаи. В 2023 году была введена практика, позволяющая осужденным лицам избежать уголовного преследования путем заключения контракта на военную службу. В марте 2024 года Госдума приняла законодательные изменения, которые предоставляют возможность освобождения от уголовной ответственности фигурантам дел о преступлениях небольшой и средней тяжести, включая подозрительных, обвиняемых и уже осужденных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение провести анализ судебной практики по вопросам освобождения от уголовной ответственности тех, кто заключил контракт с Минобороны для участия в СВО. Информацию приводит пресс-служба ведомства. «Отмечено, что лица, принимающие решение вступить в ряды Вооруженных Сил России, руководствуются не только стремлением избежать наказания, но и желанием быть полезными Родине», — говорится в релизе. Бастрыкин поручил изучить практику применения законодательства в таких случаях. По его мнению, в такой сфере есть индивидуальные случаи. В 2023 году была введена практика, позволяющая осужденным лицам избежать уголовного преследования путем заключения контракта на военную службу. В марте 2024 года Госдума приняла законодательные изменения, которые предоставляют возможность освобождения от уголовной ответственности фигурантам дел о преступлениях небольшой и средней тяжести, включая подозрительных, обвиняемых и уже осужденных.