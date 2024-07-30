СК изучит практику освобождения от уголовного наказания участников СВО

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Возможность освободиться от уголовного преследования появилась в 2023 году Фото:
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение провести анализ судебной практики по вопросам освобождения от уголовной ответственности тех, кто заключил контракт с Минобороны для участия в СВО. Информацию приводит пресс-служба ведомства.

«Отмечено, что лица, принимающие решение вступить в ряды Вооруженных Сил России, руководствуются не только стремлением избежать наказания, но и желанием быть полезными Родине», — говорится в релизе. Бастрыкин поручил изучить практику применения законодательства в таких случаях. По его мнению, в такой сфере есть индивидуальные случаи.

В 2023 году была введена практика, позволяющая осужденным лицам избежать уголовного преследования путем заключения контракта на военную службу. В марте 2024 года Госдума приняла законодательные изменения, которые предоставляют возможность освобождения от уголовной ответственности фигурантам дел о преступлениях небольшой и средней тяжести, включая подозрительных, обвиняемых и уже осужденных.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение провести анализ судебной практики по вопросам освобождения от уголовной ответственности тех, кто заключил контракт с Минобороны для участия в СВО. Информацию приводит пресс-служба ведомства. «Отмечено, что лица, принимающие решение вступить в ряды Вооруженных Сил России, руководствуются не только стремлением избежать наказания, но и желанием быть полезными Родине», — говорится в релизе. Бастрыкин поручил изучить практику применения законодательства в таких случаях. По его мнению, в такой сфере есть индивидуальные случаи. В 2023 году была введена практика, позволяющая осужденным лицам избежать уголовного преследования путем заключения контракта на военную службу. В марте 2024 года Госдума приняла законодательные изменения, которые предоставляют возможность освобождения от уголовной ответственности фигурантам дел о преступлениях небольшой и средней тяжести, включая подозрительных, обвиняемых и уже осужденных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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