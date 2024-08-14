В Нижегородской области отражают атаку ВСУ

14 августа 2024 в 09:26 Размер текста - 17 +

ПВО перехватила украинские беспилотники над Нижегородской областью (фото из архива) Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Нижегородской области средства ПВО работают для предотвращения атаки украинских беспилотников на регион. По предварительным данным, пострадавших не обнаружено, сообщил губернатор региона Глеб Никитин. «В Кулебакском муниципальном округе сегодня утром работают средства ПВО и радиоэлектронной борьбы для подавления атаки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявил Никитин в своем telegram-канале. По его словам, на месте работают оперативники и спецслужбы. По предварительным данным, пострадавших не зафиксировано. Согласно данным очевидцев в пабликах, ВСУ пытались атаковать военную авиабазу «Саваслейка» в Нижегородской области. На данный момент проезд в село и город Кулебаки перекрыли. Однако пока эта информация не подтверждена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижегородской области средства ПВО работают для предотвращения атаки украинских беспилотников на регион. По предварительным данным, пострадавших не обнаружено, сообщил губернатор региона Глеб Никитин. «В Кулебакском муниципальном округе сегодня утром работают средства ПВО и радиоэлектронной борьбы для подавления атаки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявил Никитин в своем telegram-канале. По его словам, на месте работают оперативники и спецслужбы. По предварительным данным, пострадавших не зафиксировано. Согласно данным очевидцев в пабликах, ВСУ пытались атаковать военную авиабазу «Саваслейка» в Нижегородской области. На данный момент проезд в село и город Кулебаки перекрыли. Однако пока эта информация не подтверждена.