В Нижегородской области отражают атаку ВСУ

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ПВО перехватила украинские беспилотники над Нижегородской областью (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Нижегородской области средства ПВО работают для предотвращения атаки украинских беспилотников на регион. По предварительным данным, пострадавших не обнаружено, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

«В Кулебакском муниципальном округе сегодня утром работают средства ПВО и радиоэлектронной борьбы для подавления атаки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявил Никитин в своем telegram-канале. По его словам, на месте работают оперативники и спецслужбы. По предварительным данным, пострадавших не зафиксировано.

Согласно данным очевидцев в пабликах, ВСУ пытались атаковать военную авиабазу «Саваслейка» в Нижегородской области. На данный момент проезд в село и город Кулебаки перекрыли. Однако пока эта информация не подтверждена.

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В Нижегородской области средства ПВО работают для предотвращения атаки украинских беспилотников на регион. По предварительным данным, пострадавших не обнаружено, сообщил губернатор региона Глеб Никитин. «В Кулебакском муниципальном округе сегодня утром работают средства ПВО и радиоэлектронной борьбы для подавления атаки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявил Никитин в своем telegram-канале. По его словам, на месте работают оперативники и спецслужбы. По предварительным данным, пострадавших не зафиксировано. Согласно данным очевидцев в пабликах, ВСУ пытались атаковать военную авиабазу «Саваслейка» в Нижегородской области. На данный момент проезд в село и город Кулебаки перекрыли. Однако пока эта информация не подтверждена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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