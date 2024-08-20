Политика Азербайджан подал заявку в БРИКС после визита Путина 20 августа 2024 в 18:42 Размер текста - 17 + Азербайджан принял решение о вступлении в БРИКС после визита Владимира Путина в страну Фото: Официальный сайт Президента РФ Азербайджан подал официальную заявку на вступление в международную организацию БРИКС, Об этом сообщили в МИД республики. Это решение руководство страны приняло после того, как Баку посетил российский президент Владимир Путин. «Азербайджан подал официальную заявку на вступление в международную организацию БРИКС», — отметили в министерстве страны. Также ранее посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы говорил, что республика готова рассмотреть возможность вступления в организацию. В состав БРИКС в настоящий момент входят девять стран. Ключевые из них — Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. На днях Владимир Путин прибыл в Баку, 18 августа. В ходе рабочей встречи обсуждались отношения между странами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Азербайджан подал официальную заявку на вступление в международную организацию БРИКС, Об этом сообщили в МИД республики. Это решение руководство страны приняло после того, как Баку посетил российский президент Владимир Путин. «Азербайджан подал официальную заявку на вступление в международную организацию БРИКС», — отметили в министерстве страны. Также ранее посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы говорил, что республика готова рассмотреть возможность вступления в организацию. В состав БРИКС в настоящий момент входят девять стран. Ключевые из них — Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. На днях Владимир Путин прибыл в Баку, 18 августа. В ходе рабочей встречи обсуждались отношения между странами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям