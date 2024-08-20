Азербайджан подал заявку в БРИКС после визита Путина

Азербайджан подал официальную заявку на вступление в международную организацию БРИКС, Об этом сообщили в МИД республики. Это решение руководство страны приняло после того, как Баку посетил российский президент Владимир Путин.
«Азербайджан подал официальную заявку на вступление в международную организацию БРИКС», — отметили в министерстве страны. Также ранее посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы говорил, что республика готова рассмотреть возможность вступления в организацию.
В состав БРИКС в настоящий момент входят девять стран. Ключевые из них — Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. На днях Владимир Путин прибыл в Баку, 18 августа. В ходе рабочей встречи обсуждались отношения между странами.
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