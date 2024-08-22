Шеф Пентагона Остин обсудит с Киевом цели нападения ВСУ на Курскую область

23 августа 2024 в 00:14 Размер текста - 17 +

Остин лично проведет переговоры с Киевом Фото: Office of the Secretary of Defense Public Affairs / Lisa Ferdinando новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Глава Пентагона Ллойд Остин планирует обсудить с украинским руководством действия ВСУ в Курской области. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге. «Остин будет общаться с Украиной по вопросу о том, „планируют ли они удерживать“ территории в Курской области», — сообщила Сингх. Ее выступление транслировали на сайте Пентагона. ВСУ пытались прорваться в Курскую область 6 августа. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявлял, что войска Украины остановлены на всей территории Курской области. На данный момент идет зачистка населенных пунктов от оставшихся бойцов ВСУ. Кроме того, военкоры сообщали, что населенный пункт Нечаев зачищен от украинских формирований на курском направлении. По данным Минобороны РФ, за время курской операции ВСУ потеряли 4,5 тысячи солдат и 65 единиц военной техники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Пентагона Ллойд Остин планирует обсудить с украинским руководством действия ВСУ в Курской области. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге. «Остин будет общаться с Украиной по вопросу о том, „планируют ли они удерживать“ территории в Курской области», — сообщила Сингх. Ее выступление транслировали на сайте Пентагона. ВСУ пытались прорваться в Курскую область 6 августа. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявлял, что войска Украины остановлены на всей территории Курской области. На данный момент идет зачистка населенных пунктов от оставшихся бойцов ВСУ. Кроме того, военкоры сообщали, что населенный пункт Нечаев зачищен от украинских формирований на курском направлении. По данным Минобороны РФ, за время курской операции ВСУ потеряли 4,5 тысячи солдат и 65 единиц военной техники.