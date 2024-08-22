Населенный пункт Нечаев зачищен от украинских формирований на курском направлении. Об этом сообщают военкоры.
«Бойцы из ДНР выбили ВСУ из района поселка Нечаев в Курском приграничье», — передают военкоры «Русской весны» в telegram-канале. Там же опубликовано видео, на котором бойцы батальонов «Арбат», «Сармат» и «Пятнашка» сообщают об освобождении территории от ВСУ. По предположениям военкоров, украинские диверсанты пытались занять эту местность мобильными бронегруппами.
В Минобороны РФ сообщили, что за время курской операции ВСУ потеряли 4,5 тысячи солдат и 65 единиц военной техники. Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что их продвижение остановлено и сейчас идет зачистка территорий. На этом направлении сейчас три горячие точки: это город Суджа и его окрестности, населенный пункт Коренево, также приграничный район в окрестностях поселка Глушково, сообщает военкор RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.