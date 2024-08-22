Российские военные выбили ВСУ из Нечаева под Курском. Видео

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Российские бойцы освободили Нечаевку на курском направлении, сообщают военкоры Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Населенный пункт Нечаев зачищен от украинских формирований на курском направлении. Об этом сообщают военкоры.

«Бойцы из ДНР выбили ВСУ из района поселка Нечаев в Курском приграничье», — передают военкоры «Русской весны» в telegram-канале. Там же опубликовано видео, на котором бойцы батальонов «Арбат», «Сармат» и «Пятнашка» сообщают об освобождении территории от ВСУ. По предположениям военкоров, украинские диверсанты пытались занять эту местность мобильными бронегруппами.

В Минобороны РФ сообщили, что за время курской операции ВСУ потеряли 4,5 тысячи солдат и 65 единиц военной техники. Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что их продвижение остановлено и сейчас идет зачистка территорий. На этом направлении сейчас три горячие точки: это город Суджа и его окрестности, населенный пункт Коренево, также приграничный район в окрестностях поселка Глушково, сообщает военкор RT.

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Населенный пункт Нечаев зачищен от украинских формирований на курском направлении. Об этом сообщают военкоры. «Бойцы из ДНР выбили ВСУ из района поселка Нечаев в Курском приграничье», — передают военкоры «Русской весны» в telegram-канале. Там же опубликовано видео, на котором бойцы батальонов «Арбат», «Сармат» и «Пятнашка» сообщают об освобождении территории от ВСУ. По предположениям военкоров, украинские диверсанты пытались занять эту местность мобильными бронегруппами. В Минобороны РФ сообщили, что за время курской операции ВСУ потеряли 4,5 тысячи солдат и 65 единиц военной техники. Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что их продвижение остановлено и сейчас идет зачистка территорий. На этом направлении сейчас три горячие точки: это город Суджа и его окрестности, населенный пункт Коренево, также приграничный район в окрестностях поселка Глушково, сообщает военкор RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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