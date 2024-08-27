Путин и Моди обсудили Киев

Путин в разговоре с Моди заявил о деструктивной политике Киева

27 августа 2024 в 15:13 Размер текста - 17 +

Моди предложил Путину посредничество Индии в урегулировании украинского конфликта Фото: пресс-служба президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент РФ Владимир Путин обсудили ситуацию на Украине после визита в страну индийского премьера. Так, российский лидер поделился своими выводами, заявив о деструктивной политике властей страны и ее сторонников с Запада. «Нарендра Моди проинформировал о своем недавнем визите в Киев, подчеркнув заинтересованность внести вклад в возможное политико-дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины. Владимир Со своей стороны Путин дал принципиальную оценку деструктивной линии киевских властей и их западных покровителей», — передает Кремль информацию со встречи лидеров двух стран. Также Путин рассказал о ключевых подходах, которые работают для разрешения украинского конфликта. Кроме того, лидеры стран условились о продолжении двустороннего сотрудничества. Ранее Нарендра Моди сообщил, что может предложить свои услуги в качестве посредника между Россией и Украиной для урегулирования конфликта. Также, по его словам, у Индии налажены хорошие отношения с обеими странами, и ей доверяют обе стороны конфликта. Власти Индии не раз выражали готовность помочь в разрешении конфликта, но для этого необходимо согласие РФ и Украины. Также президент США Джо Байден поблагодарил Моди за усилия в решении конфликта на Украине. Кроме того, он отметил его визиты в Польшу и Киев. Они стали историческими, потому что это первые поездки премьера в эти страны за последние десятилетия, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент РФ Владимир Путин обсудили ситуацию на Украине после визита в страну индийского премьера. Так, российский лидер поделился своими выводами, заявив о деструктивной политике властей страны и ее сторонников с Запада. «Нарендра Моди проинформировал о своем недавнем визите в Киев, подчеркнув заинтересованность внести вклад в возможное политико-дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины. Владимир Со своей стороны Путин дал принципиальную оценку деструктивной линии киевских властей и их западных покровителей», — передает Кремль информацию со встречи лидеров двух стран. Также Путин рассказал о ключевых подходах, которые работают для разрешения украинского конфликта. Кроме того, лидеры стран условились о продолжении двустороннего сотрудничества. Ранее Нарендра Моди сообщил, что может предложить свои услуги в качестве посредника между Россией и Украиной для урегулирования конфликта. Также, по его словам, у Индии налажены хорошие отношения с обеими странами, и ей доверяют обе стороны конфликта. Власти Индии не раз выражали готовность помочь в разрешении конфликта, но для этого необходимо согласие РФ и Украины. Также президент США Джо Байден поблагодарил Моди за усилия в решении конфликта на Украине. Кроме того, он отметил его визиты в Польшу и Киев. Они стали историческими, потому что это первые поездки премьера в эти страны за последние десятилетия, передает 360.ru.