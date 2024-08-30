Два человека пострадали при взрыве в Дзержинске

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В Дзержинске при взрыве на НПП «Орион» госпитализировали двух человек (архивное фото) Фото:

В Дзержинске на промышленном предприятии произошел взрыв, двух пострадавших, работников — аппаратчиков НПП «Орион», госпитализировали с ожогами 30% поверхности тела. Еще 16 раненных самостоятельно обратились в больницы, сообщили в трудовой инспекции Нижегородской области.

«29 августа около 21:00 произошел взрыв по адресу: Дзержинск, Речное шоссе, ООО „НПП Орион“. В результате несчастного случая на производстве пострадали два человека», — заявили в инспекции. Информацию передает RT. Все пострадавшие были госпитализированы, у них термические ожоги 30% поверхности тела.

Также с места происшествия самостоятельно обратились в больницы еще 16 человек. Также «Царьград» отметил, что, по предварительным данным, на производстве загорелся технологический пресс. Сейчас Гострудинспекция выясняет причины взрыва. Уточняется, что НПП «Орион» производит неорганические химические вещества.

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В Дзержинске на промышленном предприятии произошел взрыв, двух пострадавших, работников — аппаратчиков НПП «Орион», госпитализировали с ожогами 30% поверхности тела. Еще 16 раненных самостоятельно обратились в больницы, сообщили в трудовой инспекции Нижегородской области. «29 августа около 21:00 произошел взрыв по адресу: Дзержинск, Речное шоссе, ООО „НПП Орион“. В результате несчастного случая на производстве пострадали два человека», — заявили в инспекции. Информацию передает RT. Все пострадавшие были госпитализированы, у них термические ожоги 30% поверхности тела. Также с места происшествия самостоятельно обратились в больницы еще 16 человек. Также «Царьград» отметил, что, по предварительным данным, на производстве загорелся технологический пресс. Сейчас Гострудинспекция выясняет причины взрыва. Уточняется, что НПП «Орион» производит неорганические химические вещества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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