Два человека пострадали при взрыве в Дзержинске

30 августа 2024 в 09:05 Размер текста - 17 +

В Дзержинске при взрыве на НПП «Орион» госпитализировали двух человек (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Дзержинске на промышленном предприятии произошел взрыв, двух пострадавших, работников — аппаратчиков НПП «Орион», госпитализировали с ожогами 30% поверхности тела. Еще 16 раненных самостоятельно обратились в больницы, сообщили в трудовой инспекции Нижегородской области. «29 августа около 21:00 произошел взрыв по адресу: Дзержинск, Речное шоссе, ООО „НПП Орион“. В результате несчастного случая на производстве пострадали два человека», — заявили в инспекции. Информацию передает RT . Все пострадавшие были госпитализированы, у них термические ожоги 30% поверхности тела. Также с места происшествия самостоятельно обратились в больницы еще 16 человек. Также «Царьград» отметил, что, по предварительным данным, на производстве загорелся технологический пресс. Сейчас Гострудинспекция выясняет причины взрыва. Уточняется, что НПП «Орион» производит неорганические химические вещества. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Дзержинске на промышленном предприятии произошел взрыв, двух пострадавших, работников — аппаратчиков НПП «Орион», госпитализировали с ожогами 30% поверхности тела. Еще 16 раненных самостоятельно обратились в больницы, сообщили в трудовой инспекции Нижегородской области. «29 августа около 21:00 произошел взрыв по адресу: Дзержинск, Речное шоссе, ООО „НПП Орион“. В результате несчастного случая на производстве пострадали два человека», — заявили в инспекции. Информацию передает RT. Все пострадавшие были госпитализированы, у них термические ожоги 30% поверхности тела. Также с места происшествия самостоятельно обратились в больницы еще 16 человек. Также «Царьград» отметил, что, по предварительным данным, на производстве загорелся технологический пресс. Сейчас Гострудинспекция выясняет причины взрыва. Уточняется, что НПП «Орион» производит неорганические химические вещества.