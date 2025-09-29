Названы продукты, приводящие к раку желудка

Профессор Серяков: копчености и колбасы увеличивают риск рака желудка
Профессор сообщил, что копчености и консервы могут способствовать развитию рака
Чрезмерное употребление копченостей, колбас, красного мяса и консервов увеличивает риск развития рака желудка. Об этом рассказал руководитель Онкоцентра «СМ-Клиника», врач-онколог, гематолог, радиотерапевт высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.

«Они провоцируют мутации в клетках желудка и приводят к развитию опухолевых процессов», — приводит слова эксперта «Здоровье Mail». По словам врача, регулярное употребление копченого мяса, колбас и консервов может со временем привести к появлению злокачественных новообразований.

Онколог также предупредил о вреде частого употребления алкоголя. В этаноле и метаноле содержатся сильнодействующие канцерогены, которые при регулярном попадании в организм повреждают клетки на стыке желудка и пищевода. Это увеличивает вероятность появления мутаций и развития онкологии. Профессор также обратил внимание на риск от соленой и острой пищи, а также консервантов.

