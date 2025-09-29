Пентагон закупит ракеты из-за возможного конфликта с Китаем

Пентагон требует от американских оборонных компаний ускорить производство ракет и ключевых систем вооружений на фоне обеспокоенности низким уровнем запасов в случае возможного конфликта с Китаем. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.
«Пентагон, встревоженный низким уровнем запасов вооружений, которыми США располагали бы в случае возможного конфликта с Китаем, призывает своих поставщиков ракет удвоить и даже учетверить темпы производства», — говорится в материале WSJ. Эти меры позволят США повысить свою боеспособность и укрепить позиции в случае обострения ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Как уточняет издание, координацию усилий возглавляет специальный Совет по ускорению производства боеприпасов, созданный при участии заместителя министра обороны Стива Файнберга. В фокусе работы Совета — 12 систем вооружений.
Ранее сообщалось, что Пентагон рассматривает возможность пересмотра военных приоритетов в пользу защиты территории США и Западного полушария, что может привести к изменению традиционного акцента на противодействие Китаю и России. Такой подход связан с усилением военного сотрудничества между Москвой и Пекином и необходимостью корректировки оборонной политики США в условиях меняющегося баланса сил в мире.
