Россиян предупредили о большой волне мошеннических атак осенью

Эксперт Смирнова: осенью россиян ждет волна мошеннических атак с дипфеками

25 сентября 2024 в 08:01 Размер текста - 17 +

Причиной распространения дипфейков стала простота использования программ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россиян ждет большая волна мошеннических атак с использованием дипфейков. Об этом рассказали эксперты научно-исследовательской лаборатории «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия» РАНХиГС. «В ближайшее время эта схема станет применяться массово. Россиянам по видеосвязи будут звонить их „непосредственные руководители“ или „близкие родственники“ с просьбой перевести деньги или дать доступ к Госуслугам», — рассказала РИА Новостям эксперт лаборатории, модератор проекта «Антимошенник» Ирина Смирнова. Одна из причин массового применения дипфейков — простота использования программ и отсутствие необходимости обучения, отметил заведующий лабораторией Геннадий Слышкин. По его словам, распространению дипфейков также способствовал финансовый кризис на Украине. С помощью мошенничества украинская сторона может получить деньги и поднять дух населения за счет проблем россиян, добавил Слышкин. Ранее председатель правления Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Антон Горелкин заявил, что распространители дипфейков являются большим вызовом для россиян в настоящее время. Это связно с тем, что не всегда удается поймать злоумышленников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россиян ждет большая волна мошеннических атак с использованием дипфейков. Об этом рассказали эксперты научно-исследовательской лаборатории «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия» РАНХиГС. «В ближайшее время эта схема станет применяться массово. Россиянам по видеосвязи будут звонить их „непосредственные руководители“ или „близкие родственники“ с просьбой перевести деньги или дать доступ к Госуслугам», — рассказала РИА Новостям эксперт лаборатории, модератор проекта «Антимошенник» Ирина Смирнова. Одна из причин массового применения дипфейков — простота использования программ и отсутствие необходимости обучения, отметил заведующий лабораторией Геннадий Слышкин. По его словам, распространению дипфейков также способствовал финансовый кризис на Украине. С помощью мошенничества украинская сторона может получить деньги и поднять дух населения за счет проблем россиян, добавил Слышкин. Ранее председатель правления Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Антон Горелкин заявил, что распространители дипфейков являются большим вызовом для россиян в настоящее время. Это связно с тем, что не всегда удается поймать злоумышленников.