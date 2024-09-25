Россиян предупредили о большой волне мошеннических атак осенью

Эксперт Смирнова: осенью россиян ждет волна мошеннических атак с дипфеками
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме "Хакер". Челябинск, мошенник, программист, террорист, киберпреступность, хакер, информационная безопасность, it-технологиии, преступление, компьютерная безопасность, пиратство
Причиной распространения дипфейков стала простота использования программ Фото:

Россиян ждет большая волна мошеннических атак с использованием дипфейков. Об этом рассказали эксперты научно-исследовательской лаборатории «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия» РАНХиГС.

«В ближайшее время эта схема станет применяться массово. Россиянам по видеосвязи будут звонить их „непосредственные руководители“ или „близкие родственники“ с просьбой перевести деньги или дать доступ к Госуслугам», — рассказала РИА Новостям эксперт лаборатории, модератор проекта «Антимошенник» Ирина Смирнова.

Одна из причин массового применения дипфейков — простота использования программ и отсутствие необходимости обучения, отметил заведующий лабораторией Геннадий Слышкин. По его словам, распространению дипфейков также способствовал финансовый кризис на Украине. С помощью мошенничества украинская сторона может получить деньги и поднять дух населения за счет проблем россиян, добавил Слышкин.

Ранее председатель правления Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Антон Горелкин заявил, что распространители дипфейков являются большим вызовом для россиян в настоящее время. Это связно с тем, что не всегда удается поймать злоумышленников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россиян ждет большая волна мошеннических атак с использованием дипфейков. Об этом рассказали эксперты научно-исследовательской лаборатории «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия» РАНХиГС. «В ближайшее время эта схема станет применяться массово. Россиянам по видеосвязи будут звонить их „непосредственные руководители“ или „близкие родственники“ с просьбой перевести деньги или дать доступ к Госуслугам», — рассказала РИА Новостям эксперт лаборатории, модератор проекта «Антимошенник» Ирина Смирнова. Одна из причин массового применения дипфейков — простота использования программ и отсутствие необходимости обучения, отметил заведующий лабораторией Геннадий Слышкин. По его словам, распространению дипфейков также способствовал финансовый кризис на Украине. С помощью мошенничества украинская сторона может получить деньги и поднять дух населения за счет проблем россиян, добавил Слышкин. Ранее председатель правления Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Антон Горелкин заявил, что распространители дипфейков являются большим вызовом для россиян в настоящее время. Это связно с тем, что не всегда удается поймать злоумышленников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...