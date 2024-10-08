Mash: Пашиняна, катавшегося на велосипеде в Москве, сопровождал целый кортеж с телохранителями. Видео

Mash: Пашиняна, катавшегося на велосипеде в Москве, сопровождали телохранители
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Евразийского межправительственного совета в Ереване. Республика Армения, пашинян никол
Во время велопрогулки Пашиняна по Москве, рядом ехал кортеж с телохранителями Фото:

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время велопрогулки по берегу Москвы-реки сопровождал кортеж с телохранителями. Об этом сообщил Mash.

«На самом же деле премьер-министр Армении гонял по набережной не один. Его сопровождал кортеж из четырех машин…», — пишет Mash в своем telegram-канале. Там добавили, что с Пашиняном были два телохранителя на велосипедах, ГИБДД и реанимобиль.

Ранее Пашинян опубликовал в соцсетях видео с велопрогулки в Москве, передает RT. Он положительно оценил велосипедную дорожку на берегу Москвы-реки и похвастался хорошей прогулкой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время велопрогулки по берегу Москвы-реки сопровождал кортеж с телохранителями. Об этом сообщил Mash. «На самом же деле премьер-министр Армении гонял по набережной не один. Его сопровождал кортеж из четырех машин…», — пишет Mash в своем telegram-канале. Там добавили, что с Пашиняном были два телохранителя на велосипедах, ГИБДД и реанимобиль. Ранее Пашинян опубликовал в соцсетях видео с велопрогулки в Москве, передает RT. Он положительно оценил велосипедную дорожку на берегу Москвы-реки и похвастался хорошей прогулкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...