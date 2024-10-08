Mash: Пашиняна, катавшегося на велосипеде в Москве, сопровождал целый кортеж с телохранителями. Видео

Mash: Пашиняна, катавшегося на велосипеде в Москве, сопровождали телохранители

08 октября 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Во время велопрогулки Пашиняна по Москве, рядом ехал кортеж с телохранителями Фото: Роман Наумов © URA.RU Премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время велопрогулки по берегу Москвы-реки сопровождал кортеж с телохранителями. Об этом сообщил Mash. «На самом же деле премьер-министр Армении гонял по набережной не один. Его сопровождал кортеж из четырех машин…», — пишет Mash в своем telegram-канале. Там добавили, что с Пашиняном были два телохранителя на велосипедах, ГИБДД и реанимобиль. Ранее Пашинян опубликовал в соцсетях видео с велопрогулки в Москве, передает RT. Он положительно оценил велосипедную дорожку на берегу Москвы-реки и похвастался хорошей прогулкой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время велопрогулки по берегу Москвы-реки сопровождал кортеж с телохранителями. Об этом сообщил Mash. «На самом же деле премьер-министр Армении гонял по набережной не один. Его сопровождал кортеж из четырех машин…», — пишет Mash в своем telegram-канале. Там добавили, что с Пашиняном были два телохранителя на велосипедах, ГИБДД и реанимобиль. Ранее Пашинян опубликовал в соцсетях видео с велопрогулки в Москве, передает RT. Он положительно оценил велосипедную дорожку на берегу Москвы-реки и похвастался хорошей прогулкой.