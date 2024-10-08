Премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время велопрогулки по берегу Москвы-реки сопровождал кортеж с телохранителями. Об этом сообщил Mash.
«На самом же деле премьер-министр Армении гонял по набережной не один. Его сопровождал кортеж из четырех машин…», — пишет Mash в своем telegram-канале. Там добавили, что с Пашиняном были два телохранителя на велосипедах, ГИБДД и реанимобиль.
Ранее Пашинян опубликовал в соцсетях видео с велопрогулки в Москве, передает RT. Он положительно оценил велосипедную дорожку на берегу Москвы-реки и похвастался хорошей прогулкой.
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Премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время велопрогулки по берегу Москвы-реки сопровождал кортеж с телохранителями. Об этом сообщил Mash. «На самом же деле премьер-министр Армении гонял по набережной не один. Его сопровождал кортеж из четырех машин…», — пишет Mash в своем telegram-канале. Там добавили, что с Пашиняном были два телохранителя на велосипедах, ГИБДД и реанимобиль. Ранее Пашинян опубликовал в соцсетях видео с велопрогулки в Москве, передает RT. Он положительно оценил велосипедную дорожку на берегу Москвы-реки и похвастался хорошей прогулкой.