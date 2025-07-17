МИД Венгрии вызвал украинского посла из-за поджога церкви

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Сийярто заявил, что встреча с украинским дипломатом проходит «в эти минуты»
Сийярто заявил, что встреча с украинским дипломатом проходит «в эти минуты» Фото:

Министерство иностранных дел Венгрии вновь вызвало посла Украины Федора Шандора из-за поджога греко-католической церкви в селе Паладькоморца Закарпатской области и появления на ее стенах антивенгерских лозунгов. Об этом сообщил глава ведомства Петер Сийярто.

«Мы снова вызвали в МИД украинского посла», — заявил Сийярто. Его слова приводит телеканал М1. Он отметил, что встреча с украинским дипломатом проходит в эти минуты. По его словам, венгерская сторона требует объяснений по поводу произошедшего и намерена оказать финансовую помощь для восстановления поврежденного храма.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент страны Тамаш Шуйок выразили возмущение антивенгерскими действиями, произошедшими в Закарпатье. По словам Орбана, украинские националисты подожгли церковь и оставили угрозы на ее стенах, в частности надпись «Нож венграм». Венгерский премьер также опубликовал фотографию с места происшествия. Он подчеркнул, что в отношении венгерского меньшинства в регионе продолжаются случаи запугивания, подстрекательства, а также принудительный набор в армию. Власти Венгрии пообещали защитить своих соотечественников в Закарпатье от подобных инцидентов.

Отношения между Венгрией и Украиной в последнее время остаются напряженными. В начале июля Киев вызывал венгерского посла из-за распространения в Венгрии плакатов и видеороликов, в которых президента Украины Владимира Зеленского называют «клоуном» и обвиняют во втягивании Европы в конфликт, а также из-за позиции Венгрии по вопросу вступления Украины в ЕС и НАТО.

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Министерство иностранных дел Венгрии вновь вызвало посла Украины Федора Шандора из-за поджога греко-католической церкви в селе Паладькоморца Закарпатской области и появления на ее стенах антивенгерских лозунгов. Об этом сообщил глава ведомства Петер Сийярто. «Мы снова вызвали в МИД украинского посла», — заявил Сийярто. Его слова приводит телеканал М1. Он отметил, что встреча с украинским дипломатом проходит в эти минуты. По его словам, венгерская сторона требует объяснений по поводу произошедшего и намерена оказать финансовую помощь для восстановления поврежденного храма. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент страны Тамаш Шуйок выразили возмущение антивенгерскими действиями, произошедшими в Закарпатье. По словам Орбана, украинские националисты подожгли церковь и оставили угрозы на ее стенах, в частности надпись «Нож венграм». Венгерский премьер также опубликовал фотографию с места происшествия. Он подчеркнул, что в отношении венгерского меньшинства в регионе продолжаются случаи запугивания, подстрекательства, а также принудительный набор в армию. Власти Венгрии пообещали защитить своих соотечественников в Закарпатье от подобных инцидентов. Отношения между Венгрией и Украиной в последнее время остаются напряженными. В начале июля Киев вызывал венгерского посла из-за распространения в Венгрии плакатов и видеороликов, в которых президента Украины Владимира Зеленского называют «клоуном» и обвиняют во втягивании Европы в конфликт, а также из-за позиции Венгрии по вопросу вступления Украины в ЕС и НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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